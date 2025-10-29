Neurología del Hospital de Jerez: dos bajas de especialistas y una Unidad de Ictus "al límite"

Con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora este 29 de octubre, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recuerda que el ictus sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Es la segunda causa de muerte en el mundo, la segunda causa deterioro cognitivo en la población adulta y la primera causa de discapacidad en Europa.

La Unidad de Ictus del Hospital de Jerez sigue siendo un área 'conflictiva'. No porque su plantilla no esté comprometida con la salud, sino porque en multitud de ocasiones se ha denunciado la falta de recursos materiales y humanos. Este 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, hay trabajadores de la Unidad que alertan de que "aquí seguimos enfrentándonos a una situación límite".

"Pasan los años escuchando compromisos que no se convierten en hechos. Mientras tanto, cada paciente que entra por esta puerta paga el precio de la espera. ¿Cómo celebrar este día si ni siquiera podemos garantizar los medios para combatir el ictus? No hay celebración posible cuando las palabras van por un lado y la realidad por otro", denuncia Humberto Otero, trabajador de la unidad.

"Queremos refuerzos de personal cualificado, mejoras de las infraestructuras y recursos de atención que se gestione y priorice la seguridad y la dignidad del paciente por encima de los titulares. Pedimos soluciones, pedimos acción, porque cualquier día el afectado puede ser uno de nosotros. Pedimos un neurólogo, que por ahora ni se le ve ni se le espera, y de personal de enfermería seguimos igual, porque no hay nadie de baja. Nos vendieron que íbamos a tener una Unidad de Ictus en condiciones y lo que tenemos son dos habitaciones con un monitor y ya está", subraya el profesional de área.

Desde el Sindicato Médico Andaluz detallan que la especialidad de Neurología es "muy deficitaria en España. Se necesitan más neurólogos de los que hay disponibles y quieran trabajar en el sistema nacional de salud. En concreto en Jerez, ahora hay dos neurólogos de baja, que se están cubriendo por otra especialidad como son los internistas, y no se dispone de neurólogo de guardia, porque no hay un número suficiente para cubrir todo un mes. En Cádiz también pasa igual".

El portavoz del sindicato, Juan Benjumeda, remarca que "no es atractivo trabajar de neurólogo en el sistema nacional de salud. El Hospital de Jerez trata de contratar estos especialistas pero no vienen. Se van a la privada, no es competitivo trabajar en un servicio público. Mientras no se mejoren las condiciones laborales y retributivas siempre estaremos igual, con déficit de neurólogo, pero también podemos hablar de la misma situación en otras especialidades como Dermatología, que es igual o peor, médico de familia, Pediatría, Urología... Hay muchas en las que hay déficit y no se completan las plantillas aun queriendo cada Hospital".

Los síntomas del ictus: reconocerlos salva vidas

Cuando se produce un ictus, las primeras horas desde el inicio de los síntomas son cruciales. Por ejemplo, actuar en las seis primeras horas reduce las complicaciones de esta enfermedad en más de un 25%. Por lo tanto, acudir a un hospital en cuanto se presentan los síntomas de esta enfermedad, lo que permite a los especialistas diagnosticar y comenzar tratamientos, es fundamental para minimizar el daño cerebral y las secuelas que puede provocar un ictus.

Sin embargo, desde la SEN se recuerda que solo la mitad de la población española sabe identificar los síntomas de un ictus, por lo que su desconocimiento puede provocar retrasos críticos en la atención. Ante cualquiera de los siguientes signos, se debe llamar inmediatamente a emergencias (112), incluso si los síntomas desaparecen al cabo de unos minutos:

Pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo.

Dificultad repentina para hablar o entender.

Pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos.

Problemas de coordinación o equilibrio.

Dolor de cabeza muy intenso y repentino, distinto al habitual.

La hipertensión, principal factor de riesgo para el ictus

Padecer hipertensión arterial es el factor de riesgo más habitual entre los pacientes que padecen un ictus. Según el estudio internacional INTERSTROKE, está presente en aproximadamente el 64% de los casos y es responsable de más del 50% de las muertes por ictus. No obstante, su impacto se multiplica cuando se combina con otros factores de riesgo como el tabaquismo, la diabetes, el colesterol, la obesidad o la fibrilación auricular. Por ejemplo, en personas hipertensas que además fuman, el riesgo de ictus se multiplica por seis, y si además padecen diabetes, por más de treinta.

Desde la SEN se recuerda que uno de cada cuatro españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida y que no es una enfermedad exclusiva de personas mayores: hasta un 20% de los casos se produce en menores de 50 años. Además, la incidencia del ictus está aumentando entre los adultos jóvenes precisamente por los hábitos de vida poco saludables.