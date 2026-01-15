La niebla en Sevilla obliga a desviar un vuelo desde Gran Canaria al Aeropuerto de Jerez

La niebla existente durante la mañana de este jueves en el Aeropuerto de Sevilla y su entorno ha provocado que se están desviando varios vuelos a otras terminales alternativas. Una de ellas ha sido el Aeropuerto de Jerez donde en torno a mediodía ha aterrizado un avión de la compañía Binter Canarias procedente de Gran Canaria.

Las condiciones de baja visibilidad en la terminal hispalense han provocado que durante la mañana se hayan producido demoras en el grueso de las operaciones previstas. De hecho, hasta el momento se han producido unos cinco desvíos de vuelos, la mayoría de ellos al Aeropuerto de Málaga, pero también los ha habido al de la ciudad lusa de Faro (las conexiones procedían de las ciudades de Ámsterdam, Bruselas, Eindhoven y Birmingham).

El avión desviado a Jerez es un Embraer E195 de la compañía Binter que despegó de la terminal de Gran Canaria a las nueve menos cuarto de la mañana y tenía previsto su llegada a Sevilla a las doce menos veinte. Finalmente, y tras un aterrizaje frustado en Sevilla, ha acabado aterrizando en Jerez pasado el mediodía.

La aeronave tiene previsto retomar su ruta a Sevilla en torno a la una y media de la tarde.