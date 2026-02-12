No, no hay indicios de que 'Yeyo', uno de los fugitivos más buscados de España, se oculte en Jerez

A lo largo de las últimas semanas se ha compartido de forma viral por redes sociales una información que apunta que la Policía Nacional investiga en Jerez la presencia de uno de los diez fugitivos más buscados de España. En concreto, se hace referencia a la posibilidad de que esté en la ciudad Sergio Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo'.

Se trata de un hombre de Huelva y con 48 años de edad, que está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Está acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 m de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso y tiene vínculos tanto en España, según especifica la Policía Nacional.

Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo'.

Su imagen se ha compartido rápidamente pero, lo cierto, es que la Policía Nacional no tiene actualmente indicios de que se encuentre en el término municipal de Jerez ni ha hecho declaraciones públicas sobre esta posibilidad. Es decir, podría estar en esta ciudad pero también en cualquier otra. Sin embargo, las informaciones compartidas en los últimos días han creado un gran revuelo y preocupación entre muchos jerezanos.

Su imagen se hizo pública a finales de 2025 cuando la Policía Nacional dio a conocer el rostro de las diez personas más buscadas. De la lista, sólo quedan cuatro personas por detener, entre ellos, Sergio Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo'.

Colaboración ciudadana

Tal como recuerdan desde el cuerpo, la colaboración ciudadana "puede ser determinante para su localización, por lo que se ha habilitado una dirección de correo electrónico específica, losmasbuscados@policia.es para que los ciudadanos que crean tener algún dato que pueda conducir a su localización lo comuniquen a los investigadores de forma totalmente confidencial".

Las imágenes que se difunden de los fugitivos son fotogramas reales y se han añadido fotografías en las que, mediante inteligencia artificial, se recrean cambios que se hubieran podido realizar los prófugos para modificar su apariencia y evitar ser reconocido.