Los animales no son un regalo de Reyes

"Nosotros no damos regalos de Navidad, nosotros hacemos adopciones pensadas y con responsabilidad. Debe ser una decisión muy meditada". Es el mensaje que transmite la presidenta de la protectora 'No me abandones', Fátima González, quien pide que la familia que adopte en estas fechas evite las decisiones impulsivas.

Desde la Fundación Affinity subrayan que "incorporar un perro o un gato a la familia es algo que influirá sobre el funcionamiento y las dinámicas familiares durante los siguientes 10 años o más. La decisión debe ser consensuada entre todos los miembros, que tienen que estar dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en el cuidado del animal".

Este mismo fin de semana la protectora jerezana ha recogido a siete cachorros que estaban abandonados en un parking en unas cajas. "Son siete cachorros buenísimos, disciplinados. Son 4 hembras y 3 machos", explica González. En estos momentos la protectora tiene más de 100 perros en adopción, de los que 90 se encuentran en las instalaciones de 'No me abandones', otros 22 perros y dos gatos están en casa de acogida.

La entidad está al límite de capacidad y por eso hace un llamamiento: "Para ayudarnos las familias pueden llevarse a los perros mayores en acogida, porque además el frío les sienta fatal". Además, ante la bajada de temperaturas una ayuda es la donación de mantas (se pueden dejar en la clínica veterinaria Babieca o llamando a la protectora).

"La semana pasada tuvimos tres adopciones muy bonitas, porque eran perros difíciles de salir, así que estamos locos de contentos. Pero es cierto que las adopciones están paradas", añade González. La presidenta de la protectora explica que las familias que quieran adoptar deben ser "muy responsables" y también hacen un llamamiento a nuevos voluntarios.