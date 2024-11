No, la plaza del Progreso en Jerez no se va a quedar sin árboles

El fuerte viento que sopló en Jerez el fin de semana derribó árboles en la plaza del Progreso, avenida de la Soleá y el Mamelón, entre otros puntos de la ciudad. Como consecuencia, operarios municipales actuaron en los ejemplares afectados para evitar peligros y despejar las zonas en las que se habían producido estos incidentes, además de supervisar otros árboles cercanos.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y a través de redes sociales se compartieron imágenes con los ejemplares talados: "Otro pedazo de árbol sano cortado en plaza el Progreso sin miramiento ninguno. Sigamos así en Jerez", comentaba una persona en el grupo de Facebook 'Jerez en positivo'. A lo que otro ciudadano respondía: "Con lo a gusto que se estaba incluso en verano en esta plaza con las sombras de esos árboles, tanto niños como mayores. El problema es que no los cuidan, se les hace podas agresivas y acaban enfermando y cayéndose al tiempo, sus ramas más importantes. Pero es que encima... cuando se cae parte de un árbol... lo talan del todo en lugar de darle más vida. No entiendo que luego se hable tanto de cambio climatico y se carguen los árboles...como decía un comentario más arriba, miles de alcorques vacíos.. y miles de árboles en mal estado aún"

Tras las dudas generadas, el delegado municipal de Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha sido tajante y ha dejado claro que próximamente se repondrán estos árboles del centro de la ciudad. "Tras revisión por parte del equipo de Parques y Jardines de los árboles de la zona se ha actuado hoy sobre una palmera de plaza del Progreso que presentaba un riesgo por su situación", ha escrito este miércoles, aclarando que "ya este fin de semana, después de las rachas de viento intensas, cayó un árbol en esta misma plaza".

No obstante, el edil popular ha hecho hincapié en que "estos dos árboles así como el resto de alcorques vacíos de esta plaza serán repuestos con nuevos árboles en la próxima campaña de plantación que se iniciará en pocas semanas".