El apagón en Jerez: Una noche a la luz de las velas y pendientes de la radio

"Como eran los tiempos antes". Asi, con esa afirmación se refieren muchos jerezanos a la noche vivida este martes, principalmente en todos aquellos hogares en los que el suministro eléctrico no había regresado. Hay que recordar que aunque en muchos puntos de la ciudad la luz volvió a partir de las cuatro y media de la tarde, en otros muchos no lo han recuperado hasta bien entrada la madrugada. Además, se dio la circunstancia de que en una misma calle había gente que tenía luz y otros no, una situación que enojó bastante a los usuarios.

Por esta razón, muchas familias tuvieron que pasar la noche a la luz de las velas y escuchando la radio, tratando así de conocer cualquier novedad que le informara sobre cuándo volvería el suministro. Otros no han pegado ojo a la espera de recuperar la normalidad y pendientes de los aparatos eléctricos como frigoríficos, que llevaban desde las 12.30 sin funcionar.

En algunas zonas del centro la luz fue regresando en las viviendas que todavía no tenían en torno a la una de la madrugada, algo que se repitió en otras partes como el Pinar. En zonas como la Avenida de Espera el suministro se recuperó sobre las tres de la mañana, pero hubo un amago a las 2:20 que también sorprendió a algunos vecinos.

Por la zona norte, la normalidad se fue recuperando sobre las 3 de la mañana, especialmente en todo lo que comprende Altillo y Montealto, mientras que en el popular barrio de San Benito, la luz no llegó hasta casi las cuatro de la madrugada.

Más tuvieron que esperar los vecinos de Pozoalbero, que no tuvieron luz hasta pasadas las cinco de la mañana, siendo sin duda una de las zonas de Jerez donde más tarde regresó el suministro.

Algo similar sucedió en La Barca de la Florida donde una parte de los vecinos tuvieron que estar hasta las 4.30 de la mañana sin luz, aunque otra parte del pueblo sí tenía desde por la tarde. También por la tarde recuperaron el suministro otras pedanías como La Ina. En Guadalcacín, por su parte, los vecinos tuvieron luz en torno a las dos y media de la mañana.