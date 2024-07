Noche mágica este lunes en Jerez con los magos Bernabé y Shenodini

El ciclo 'Noches de verano en Claustros', organizado por el Ayuntamiento de Jerez bajo el programa 'Verano en Familia', arranca este lunes 15 de julio de 2024 con el espectáculo "Jaja Magia" a cargo de los magos Bernabé y Shenodini.

El evento está previsto en los Claustros de Santo Domingo este lunes a partir de las 21:00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Esta función es "un espectáculo de magia cómica para niñ@s de 3 a 99 años donde el público es la clave del show. La verdad es que, si te lo cuentan, no te lo vas a creer, así que ven a disfrutar de esta gran gala de magia. Un nuevo show en el que promete volver, no sólo a sorprenderte, sino también terminar de encantarte", avisan ambos magos en su página web.

Ambos profesionales gozan de varios años de experiencia en el mundo de la magia y el entretenimiento por lo que es el "show de magia y humor para toda la familia que estabas esperando".

Bernabé y Shenodini solo te darán dos consejos para la función de esta noche en Jerez: "Primero, si las risas no te dejan escuchar, no mandes a callar, ríete tú también; y segundo, si no te estás riendo es porque estás viendo magia… no mandes a callar al otro! ¡ríete tu también!".

Cartel del ciclo 'Noches de verano en Claustros'

Dos citas más los lunes 22 y 29 de julio

Los otros dos eventos previstos en el ciclo Noches de verano en Claustros' serán el próximo lunes 22 de julio con el espectáculo musical 'Voy a cantarte' y el lunes 29 de julio con una noche con títeres a cargo de la compañía 'La pequeña jugleresa'