'Nola Sostenible' y 'Gorepa Green', Premio Emprendedor Local de Jerez 2025

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, junto a la presidenta del CEEI Bahía de Cádiz, Carmen Romero, y al director-gerente de la citada entidad, Miguel Sánchez-Cossío, ha presidido en el Ayuntamiento de Jerez la entrega de los Premios ‘Emprendedor Local del Año 2025’.

Las empresas ‘Nola Sostenible’ y ‘Gorepa Green’ han sido reconocidos en la edición jerezana de estos premios, promovidos y financiados por el CEEI Bahía de Cádiz y que cuentan con el apoyo del Gobierno de Jerez a través de la tenencia de alcaldía que dirige José Ignacio Martínez.

El primer premio, dotado con 1.000 euros, ha recaído en ‘Nola Sostenible’ y ha sido recogido por Alfonso Matías, de manos del teniente de alcaldesa José Ignacio Martínez, de la presidenta del CEEI, Carmen Romero y del director-gerente del mismo, Miguel Sánchez-Cossío. Esta empresa promueve el turismo sostenible en Cádiz mediante ‘Tudestino Sostenible’, una certificación pionera que fomenta prácticas responsables, que genera valor local y diferencia a empresas comprometidas con el futuro.

El segundo premio ha sido para Gorepa Green S.L.’, dotado con 500 euros, y ha sido recogido por Iván Herrera, de manos igualmente de José Ignacio Martínez, Carmen Romero y Miguel Sánchez-Cossío. La empresa se dedica al reciclaje y reacondicionamiento de electrodomésticos, de manera que recuperan, reparan y dan una segunda vida a los equipos en desuso. Así, promueven la economía circular y la sostenibilidad, reduciendo los residuos electrónicos y aprovechando al máximo los recursos materiales.

Los premios reconocen el valor del emprendimiento y la innovación del tejido empresarial y de autónomos de Jerez en 2025. Se han presentado a la convocatoria 25 candidaturas (12 de personas físicas y 13 de personas jurídicas), que han sido evaluadas en función de los siguientes parámetros: innovación del proyecto y tecnología empleada; creación de empleo; sostenibilidad; originalidad y planes de futuro.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha felicitado a los premiados “porque es un estímulo y una alegría para el Gobierno de Jerez, es gratificante por el esfuerzo que realizan día a día” e igualmente ha agradecido “el trabajo del CEEI por su colaboración con el Ayuntamiento, y como patronos, perseguimos la misma finalidad: que todo aquel que tenga una idea, que quiera llevar un proyecto adelante, encuentre en Jerez y en la provincia el mejor lugar para ello”.

Martínez: "Jerez, ciudad para invertir, los datos nos avalan"

“Jerez es una ciudad para invertir, es una ciudad para apostar, porque nosotros queremos que las personas que quieren apostar e invertir encuentren en nosotros un lugar amable. Y aparte también porque actualmente en Jerez estamos en un momento histórico”, ha añadido Martínez.

En este sentido, el teniente de alcaldesa ha remarcado que “los datos nos avalan. Tenemos los mejores resultados de hace dos décadas en cuanto a lo que es el emprendimiento y el tejido empresarial de la ciudad. Actualmente nuestra ciudad cuenta con casi 6.000 empresas. Es un número récord con el que nunca había contado. Son casi 230 empresas más que en el 2023, cuando accedimos al Gobierno de la ciudad. El empresariado entiende que es un momento importante para invertir en Jerez, son registros récord en la suma del empresariado y el autónomo”.

"Estamos registrando cifra también récord con los trabajadores autónomos, desde hace dos décadas no se conseguía esta cifra. 11.000 autónomos estamos registrando en Jerez en este año 2025. Así que estamos entre empresas y autónomos en 17.200. Por tanto, somos conscientes de que un autónomo que quiere poner en riesgo su dinero, su patrimonio, y desde el Gobierno de Jerez estamos intentando que cada vez sea más sencillo emprender a aquellas personas que deciden poner en pie un proyecto”.

Estos datos positivos se traducen en la mejora de los datos de desempleo “sin caer en la autocomplacencia porque no nos conformamos y nos queda mucho recorrido, estamos ahora en torno al 21% de desempleo en la ciudad, que son altos, pero que hacía tiempo que no se tenían en la ciudad. Hemos bajado prácticamente 3,7 puntos la tasa de desempleo, que es un porcentaje importantísimo en los dos últimos años y medio, lo que supone 4.000 personas desempleadas menos”.

Igualmente, Martínez ha informado de otro registro importante en esta estrategia del Gobierno de Jerez: “Hemos tenido 50 millones más de ingresos, pero sobre todo en actividad económica. 50 millones más de ingresos en Jerez, lo que significa que hay muchísima más actividad económica y que es una oportunidad para las personas que quieren invertir en Jerez, a la que estamos dando estabilidad económica, social y seguridad jurídica. Damos las gracias a las empresas, a los emprendedores, a los autónomos, somos conscientes de sus esfuerzos, y les abrimos las puertas”.

Asimismo, ha recordado la colaboración de la Junta de Andalucía y de Diputación. “Llevamos prácticamente en dos años en torno a 450 millones de inversión por parte de las administraciones en el Plan Jerez para que vayamos también haciendo un crecimiento empresarial en la zona. Por tanto, también es un momento por el impulso, por la coordinación, por la sinergia que estamos generando con otras administraciones” y ha citado como uno de los principales ejemplos el Hub Aeronático Net Zero Jerez.

El valor del compromiso del CEEI Bahía de Cádiz y su implicación en Jerez

En su intervención, la presidenta del CEEI, Carmen Romero, ha remarcado “el valor del compromiso del CEEI Bahía de Cádiz con la creación de empresas en todos los municipios de la Bahía, y en concreto en Jerez, donde ya contamos con un Centro de Empresas en la ciudad, prestamos servicios a emprendedores y a empresas, y colaboramos con el Ayuntamiento en todas las iniciativas que se presentan”.

De hecho, ha recordado Carmen Romero, “el próximo 3 de marzo impartiremos desde el CEEI en Jerez una de las acciones formativas previstas en la V edición del Programa ‘Oportunidades Empresariales y Profesionales del Patrimonio de Jerez’ concretamente sobre financiación para proyectos culturales”.

Sobre los premios en la edición local de Jerez, la presidenta del CEEI ha valorado “muy positivamente el elevado número de candidaturas recibidas, lo que pone de manifiesto la buena actitud y la tendencia del tejido empresarial que se está creando en la ciudad” y ha felicitado y agradecido “a todos los candidatos y candidatas en estas nuevas actividades económicas, que finalmente son las que están generando empleo y ofrecen nuevas oportunidades a jerezanos y jerezanas”.