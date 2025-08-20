Ana Belén Morillo, Juan Carlos Durán Alonso y Antonio Ramírez encarnarán a los Reyes Magos de Jerez 2026

El Ayuntamiento de Jerez ha dado a conocer las personas designadas para encarnar a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata del día 5 de enero de 2026.

Los tres elegidos son Antonio Ramírez, propietario del Tabanco El Pasaje; Juan Carlos Durán Alonso, director médico del Hospital San Juan Grande; y Ana Belén Morillo Pareja, organizadora de eventos como la Pasarela Tío Pepe.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha informado de estos nombres tras la reunión que ha mantenido con la Asociación de Reyes Magos y tras haber tomado la decisión de forma unánime.

Del mismo modo, en la reunión entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, mientras que por se ha designado como Cartero Real al bailaor Fernando Jiménez.

En la que han estado presentes, por parte del Ayuntamiento, además de la alcaldesa, el delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, Francisco Zurita, y la delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García, mientras que por los Reyes Magos, su presidenta, Gema García Bermúdez, y los miembros de la asociación, Elena Aguilar y Antonio Asenjo.

Ana Belén Morillo

Ana Belén Morillo nació en Madrid, aunque reside en Jerez desde los cuatro años. Estudió Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing en Sevilla y es actualmente gerente en ABM Eventos y Comunicaciones y gerente de la Pasarela Flamenca de Jerez, un evento que se ha consolidado en todo un referente de la moda de trajes de flamenca en toda España, reuniendo en cada edición a destacadas firmas nacionales e internacionales del panorama actual.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de organización de eventos, la empresaria ha llevado a lo más alto la Pasarela Flamenca Jerez, con 18 ediciones ya realizadas, gracias a su visión emprendedora e innovadora y a su apuesta por la moda y la artesanía flamenca de la provincia de Cádiz, contribuyendo así al crecimiento y al desarrollo económico del sector de la industria textil y a la promoción turística de la zona.De su trayectoria profesional destaca también su apuesta por los jóvenes talentos y nuevas promesas de la moda, combinando tradición e innovación.

; Juan Carlos Durán Alonso, director médico del Hospital San Juan Grande / Vanesa Lobo

Juan Carlos Durán Alonso

El doctor Juan Carlos Duran Alonso tiene una trayectoria profesional de más de 35 años implicado activamente en los cuidados específicos de las personas mayores, ejerciendo como geriatra, y trabajando asimismo por el desarrollo de la Geriatría desde los ámbitos asistencial, social, docente, de gestión de administración pública.

Actualmente es el director médico del Hospital San Juan Grande y presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el Hospital San Juan Grande de Jerez, desde 1994 como médico de Unidad de Hospitalización, atendiendo pacientes geriátricos, crónicos y/o paliativos.

Es miembro de Comité de Ética Asistencial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y ha participado en el diseño y la puesta en marcha de la actual Residencia San Juan Grande, inaugurada en el año 2001.

Asimismo, compagina su trabajo profesional en el Hospital San Juan Grande con una extensa labor en beneficio de la promoción y del reconocimiento de la especialidad de la Geriatría. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Geriatría desde hace más de 20 años y desde octubre de 2021 ocupa el cargo de presidente.

Asimismo, ha sido impulsor y redactor del I Plan Estratégico Andaluz de Personas Mayores, durante su período como Director General de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el año 2020.

Antonio Ramírez, propietario del Tabanco El Pasaje / Cosasdecomé

Antonio Ramírez

Antonio Ramírez (67 años) es propietario del tabanco ‘El Pasaje’ desde 2010. De formación abogado, su vida laboral ha estado vinculada con el sector de la banca y, tras su prejubilación, se centró en el proyecto de recuperación de este icónico espacio.

‘El Pasaje’ fue inaugurado en 1925 y Ramírez fue el artífice de su restauración y rehabilitación hace ahora quince años. Se trata del tabanco más antiguo de los que existen en la ciudad a día de hoy.

Profundo amante y apasionado de los valores culturales de Jerez, especialmente de sus vinos, ha convertido este tabanco en un referente de la oferta hostelera y cultural del centro de la ciudad, potenciando el arte flamenco con habituales espectáculos.

Jerezano de nacimiento y portuense de adopción (desarrolla su día a día entre ambas localidades), está muy en contacto con la sociedad jerezana y presente en algunas asociaciones del tejido asociativo.

Antonio tiene la convicción de que en este lugar se conserva un legado que hay que proteger y potenciar, su filosofía está ligada a mostrar los atractivos de esta tierra a visitantes que proceden de todas las partes del mundo.

Este establecimiento fue reconocido con el ‘Premio Ciudad de Jerez a la Promoción en 2022’ y en este 2025 cumplirá un siglo de historia desde su origen como despacho de vinos.

Entre otros premios, Antonio Ramírez también cuenta con el ‘I Premio Pila Plá Pechovierto al Emprendimiento y la Excelencia’ convocado por las Bodegas ‘El Maestro Sierra’.

El bailaor jerezano Fernando Jiménez / Manuel Aranda

Fernando Jiménez

El bailaor Fernando Jiménez ha dado la vuelta al mundo con sus botas a cuestas (Japón, EE.UU., México, Europa). Entre sus trabajos se encuentra ‘Camino’, ‘Herencia Bailaora’, ‘Transiciones’ y ‘Alfa & Compás’, presentado este último en la Fiesta de la Bulería de Jerez con la participación de más de veinte artistas. Ha compartido escenarios con cantaores como Pansequito, Aurora Vargas, La Macanita, Jesús Méndez o Rancapino Chico e imparte cursos por distintos puntos de Andalucía.

Fernando Jiménez bebe del manantial de la tradición, del baile auténtico y natural de un patio de vecinos del barrio de Santiago. Estampas que indudablemente marcan el proceso creativo y artístico de quien ha valorado por encima de todo la raíz de la danza flamenca. No por ello se aleja del aprendizaje técnico que exigen las tablas.