Nueva Jarilla se prepara para un fin de semana centrado en el motor

Nueva Jarilla se convertirá en el epicentro del motor el primer fin de semana de octubre gracias a la celebración de Siente Motor Festival 2025. La población jerezana albergará durante la jornada del 4 y 5 de octubre un gran evento repleto de actividades dedicadas al mundo del motor y en el que se espera la llegada de más de 60 clubs de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva.

La primera edición de este festival viene impulsada por un medio de comunicación nacional especializado como Siente Motor y nace con un objetivo lúdico y solidario a partes iguales. Y es que uno de los grandes objetivos de este evento será el de colaborar contra el acoso escolar. Bajo el lema “Motores contra el acoso escolar”, el festival recaudará fondos para la asociación ABSA, de Sanlúcar de Barrameda, que trabaja activamente contra el bullying.

El Siente Motor Festival 2025 será una gran fiesta con entrada gratuita y contará con una amplia programación en la que se incluyen concentraciones de motos y vehículos clásicos, exhibiciones de drift, karting, motociclismo y freestyle, así como exposiciones de coches deportivos de alta gama. Todo ello, con el respaldo de numerosos clubs moteros y automovilísticos de la región, muchos de ellos colaboradores directos del evento.

La cita contará con la presencia de figuras destacadas como Esther Merino, campeona del Mundo de Bajas y triple campeona de España de Cross Country. La piloto traerá hasta Nueva Jarilla un camión de asistencia del Dakar, además de motos de rally y una exhibición práctica del sistema de navegación roadbook, que se utiliza en competiciones en el desierto como el Dakar, donde participará en la edición de este año.

El festival incluirá también actividades paralelas como conciertos, sesiones de DJ, zona de ocio infantil y una charla sobre ciberacoso y violencia de género digital que correrá a cargo de Macarena Sánchez, Perito Judicial Informático, reconocida como Perito Judicial del Año 2025 en IA y especialista en ciberacoso y violencia de género digital.

Tanto el sábado como el domingo la cita sumará un gran atractivo: la participación del equipo Fórmula Gades, de la Universidad de Cádiz, que presentará su proyecto y mostrará el monoplaza con el que trabajan. Además, el último día del evento se contará con la presencia de la Policía Nacional, que exhibirá algunos de sus vehículos oficiales en una carpa abierta al público.

Además, la cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Nueva Jarilla y de la Diputación de Cádiz, que han mostrado su apoyo a esta primera edición con vocación de continuidad anual, dedicando en cada edición la recaudación a una causa solidaria distinta.

Con todo ello, Siente Motor Festival 2025 aspira a convertirse en un referente dentro del calendario nacional de eventos del motor, combinando espectáculo, solidaridad y convivencia en un ambiente único.

Programa de actividades

SÁBADO 4 DE OCTUBRE:

• 12,30 h. Exhibición carcross

• 12,45 h. Exhibición drift

• 13,00 h. Exhibición karting

• 13,00 h. Actuación DJ Fat Food

• 13,30 h. Charla sobre ciberacoso y huella digital en jóvenes y familias

• 16,00 h. Exhibición Escuela de motociclismo Sugar Racing

• 16,00 h. Actuación DJ Molher

• 18,30 h. Batucada a cargo de Okunayé

• 19,00 h. Exhibición freestyle a cargo de Saúl Mengual

• 22,00 h. Actuación musical Km 4

• 24,00 h. Actuación DJ Divino Fino

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

• 12,30 h. Apertura festival

• 12,30 h. Concentración vehículos clásicos e históricos

• 12,30 h. Exhibición carcross

• 12,45 h. Exhibición Escuela de motociclismo Seven Racing

• 13,00 h. Actuación DJ Molher

• 13,30 h. Charla sobre ciberacoso y huella digital en jóvenes y familias

• 16,00 h. Actuación musical Carta de Ajuste

• 18,00 h. Entrega de reconcocimientos y cierre del festival

Además, durante los dos días…

• Exposición camión de asistencia Dakar y motos del Dakar.

• Exposición y demostración Fórmula Gades.