La nueva normativa de la Feria del Caballo: distinción entre casetas tradicionales y discotecas y mano dura a los incumplimientos

El Ayuntamiento llevará a pleno el próximo viernes 27 de septiembre la nueva ordenanza municipal sobre la Feria del Caballo, una ordenanza en la que se ha llevado a cabo una profunda remodelación a la anterior, que data del año 2003, curiosamente también con María José García-Pelayo en la alcaldía.

La amplia remodelación se constata con el número de apartados de la misma, que pasa de 41 a 166, es decir, cuadruplica el número de los mismos, buscando así concretar en determinados asuntos que de un tiempo a esta parte han sido debatidos por la sociedad durante la celebración de la Feria.

Sobre los cambios han hablado en rueda de prensa Francisco Zurita, delegado de Cultura y Fiestas, y Jaime Espinar, teniente de alcaldesa, quien por encima de todo han vuelto a reiterar el "compromiso de este gobierno por proteger la esencia de esta feria, y de las tradiciones, aunque compaginándola con la evolución de nuestra sociedad".

Asimismo, han recordado que para llevarla a cabo "hemos tenido una profunda participación interna, a través de las distintas delegaciones del Ayuntamiento, y externa, pues hemos tenido reuniones con todo tipo de asociaciones, desde caseteros a feriantes o responsables de las atracciones".

En cuanto a la nueva ordenanza en sí, desde el Ayuntamiento se ha insistido en que se sustentará sobre tres pilares, "un mayor control de la seguridad, el paseo de caballos y las atracciones".

En el apartado ecuestre, la normativa anuncia la puesta en marcha de un comité asesor hípico, pero además a lo largo de muchos de sus puntos se incide especialmente "en el bienestar animal" y en los "aspectos técnicos del mundo equino, como la aldaza mínima de los caballos, su indumentaria, su ornamentación, la guarnicionería o los elementos de los enganches".

Relacionado con el tema caballar destaca también la ampliación del paseo de caballos, que a partir de ahora será desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas, es decir, una hora más que hasta el momento, que finalizaba a las 19 horas. Asimismo, y en este apartado, sobresale también la fecha de la retirada de matrículas para poder formar parte de éste, que se adelanta a siete días antes "para poder tener una mejor planificación".

Distinción de las casetas

Una de las grandes novedades de esta nueva ordenanza municipal se centra en la tipología de las casetas, "una modificación que para nosotros era clave". Así, a partir de ahora habrá dos tipos, las casetas tradicionales y las no tradicionales. En este sentido, Francisco Zurita recalcó que "nuestra feria es pública y no se niega el acceso a nadie. La Feria de Jerez tiene su propia seña de identidad y es esa, por eso no la podemos perder".

Dicho esto, habló de estos dos tipos. La primera comprenderá a las clásicas casetas de la toda la vida, casetas "que se preocupan por mantener los valores de nuestra feria, que cuidan la estética exterior e interior de las mismas y que optan por fomentar el flamenco". Este grupo de casetas cuya intención es que copen el "80% de la feria", ocuparán zonas habituales en el González Hontoria.

Por contra, las no tradicionales (conocidas popularmente como casetas discoteca), aquellas casetas que "o bien por exclusión, por su trayectoria en los últimos años, por su historial de sanciones o por su propia vocación no han fomentado los valores tradicionales", se situarán en una zona distinta, "establecida por el Ayuntamiento", comprenderán en torno al "20% del total de las casetas" y no tendrán que poner en las mismas música flamenca. Para entendernos, aplicando esta información a los datos del pasado año, donde hubo un total de 174 casetas, estaríamos hablando de un "unas 35 casetas" en la tipología de no tradicionales.

Dentro de este apartado de las casetas encontramos también detalles como la iluminación, que deberá ser con luces cálidas o frías hasta las 23 horas; y el del horario de cierre, que se reduce media hora, pues a partir de ahora las casetas podrán estar abiertas hasta las 5.30 de la mañana. Esta decisión está relacionada con otra de las "peticiones más demandadas por los caseteros", indicó Zurita, y es el acceso a la Feria para reponer material, que ahora será de 5.30 a 11 de la mañana.

Para controlar también la gestión de las casetas, la nueva normativa, según explicó el delegado, "contará en cuanto se abra el plazo para solicitar casetas, con una memoria justificativa de la misma", en la que los caseteros deberán indicar "desde la potencia de los equipos de sonido, que a partir de ahora no podrá superar los 95 decibelios (antes eran 100), hasta el proyecto interior y exterior de la misma e incluso si la gestión se hace a través de una entidad profesional o lo hacen los propios caseteros", caso de algunas hermandades.

Este proyecto previo a la adjudicación de las casetas servirá para "atendiendo a unos criterios y puntuación", conceder la misma. También se tendrá en cuenta que el propietario de la licencia de la misma haya tenido o no algún tipo de sanción durante ediciones pasadas.

Finalmente, en este aspecto, anunció la modificación de la aplicación por parte de los caseteros del Día del Socio, que antes debía ser obligatoriamente los primeros días de la Feria y que ahora "se podrá elegir en función de la necesidad de cada casetero, aunque siempre cumpliendo la normativa, porque eso de que el aforo está lleno, no puede ser una excusa". Por contra, no se modificará el porcentaje de reserva de casetas para los socios, que seguirá siendo del 20%.

Duras sanciones

"Vamos en serio", indicó Francisco Zurita al hablar de las sanciones. Así, en lo que respecta al tema de sonido, donde a partir de ahora habrá un máximo de decibelios de 95, "en caso de incumplimento reiterado, el casetero tendrá que colocar obligatoriamente un limitador de sonido homologado".

Asimismo, y en relación a la atención en mesas y barras, Zurita insistió en que "a partir de ahora no será una excusa decir por parte del casetero que todas las mesas están ocupadas, porque si está la barra libre, se deberá atender al cliente. En ese vamos a ser también muy estrictos".

En este apartado sobresale también el aumento de las sanciones que pasarán de 300 a 700 euros las leves y de 900 a 3.000 euros las sanciones graves, según apuntó Francisco Zurita.

La intención del gobierno local es que cuando se abra el plazo para solicitar casetas, normalmente el 15 de diciembre, la nueva ordenanza municipal "ya esté en funcionamiento".