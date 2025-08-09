Nueva protesta en Jerez por el impuesto a los vehículos clásicos

La cita se ha celebrado en Luz Shopping con la presencia de numerosos coches

Clásicos contra el impuestazo: "Nos cobran por coches que no salen ni a circular, es un descaro"

Imagen de algunos de los coches concentrados en Luz Shopping. / Vanesa Lobo

Luz Shopping, frente a Karting Jerez, acogió este sábado por la tarde la II Reunión de Vehículos Clásicos para protestar por la supresión de la bonificación municipal de los vehículos históricos y preclásicos.

Otro de los vehículos concentrados en la cita. / Vanesa Lobo

Hay que recordar que en agosto de 2024, el Ayuntamiento de Jerez aprobó en pleno la supresión de la bonificación de los vehículos históricos y preclásicos, es decir, los que tienen una antigüedad superior a los 30 y 25 años, respectivamente. La decisión formaba parte de las modificaciones del gobierno de María José García-Pelayo en la ordenanza fiscal de la ciudad, cuyo objetivo no es otro que aumentar sus ingresos.

