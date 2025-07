Clásicos contra el impuestazo: "Nos cobran por coches que no salen ni a circular, es un descaro"

En agosto de 2024, el Ayuntamiento de Jerez aprobó en pleno la supresión de la bonificación de los vehículos históricos y preclásicos, es decir, los que tienen una antigüedad superior a los 30 y 25 años, respectivamente. La decisión formaba parte de las modificaciones del gobierno de María José García-Pelayo en la ordenanza fiscal de la ciudad, cuyo objetivo no es otro que aumentar sus ingresos.

“No tiene sentido premiar a los coches que más contaminan” cuando “tenemos que implantar una zona de bajas emisiones y cuando estamos apostando dentro de la Agenda 2030 por una ciudad verde y sostenible”, esgrimó la alcaldesa ante una decisión ya entonces polémica.

La realidad es que los usuarios de los 11.094 vehículos catalogados como históricos en la ciudad (según datos municipales), que representan el 7% de los 156.323 vehículos del parque móvil del municipio jerezano, han emprendido en los últimos días una serie de actuaciones con la intención de que, de cara al próximo ejercicio de 2026, dicha bonificación se active.

Para ello, se ha creado una plataforma de afectados compuesta por numerosas personas que ayer llevaron a cabo una concentración para protestar por esta situación, primero con un encuentro frente el González Hontoria y posteriormente con un recorrido hasta el Centro Comercial Área Sur como medida de protesta.

Hay que recordar que este colectivo ha tenido que hacer frente este año al pago de un impuesto de circulación hasta ahora bonificado para este tipo de vehículos (tanto coches como motocicletas) y que les obliga a abonar una media de 81,22 euros, ya que el coste de dicho impuesto oscila, en función de las características de cada coche, entre los 8 y los 125 euros. En total, el Ayuntamiento prevé recaudar 900.000 euros por esta tasa.

“La media de pago entre las personas que estamos aquí es de 800 euros, porque esto para nosotros es un hobby y la mayoría de nosotros, no sólo tiene uno, tiene más”, explica Juanma.

Este mismo afectado aclara que “nosotros tenemos vehículos de interés históricos, no son vehículos de uso y entendemos que eso debería estar protegido. En toda esta historia solo vemos un afán recaudatorio extremo”, añade.

Esta misma opinión tiene Roberto, otro aficionado a los clásicos que lamenta “el interés económico que se persigue”. “Yo tengo un Chevrolet del año 76 que me traje de Estados Unidos hace ocho años, pero hasta 2019 no pude tener todos los papeles, con lo cual, ese coche habrá salido 6 días desde entonces, pero claro, me obligan ahora a pagar. Y así con otros vehículos que tengo, en total he tenido que pagar 700 euros”.

Lo que más enoja a estos coleccionistas es que “este tipo de vehículos se usan muy poco, los cogemos esporádicamente, por eso creemos que la excusa que han puesto, de que son contaminantes, no vale. En mi caso tengo algunos que al año pueden hacer 20 kilómetros, y en ese recorrido está el camino a la ITV”, recalca Juanma.

“Además, hay una ley que habla de que se deben coger sólo 96 días al año, y en la mayoría de nuestros casos, no llegamos ni de lejos a esa cantidad”.

La indignación la comparte también Javier, que en su caso tiene motocicletas y vehículos antiguos. “Esto es una afición, no buscamos otro interés, por eso el impuesto es ridículo porque además, ¿cuánto van a recaudar? Con los problemas económicos que tiene el Ayuntamiento, ¿vamos a arreglarlo nosotros los aficionados al motor?”

Asimismo, considera que “en los últimos años, hemos montado las exposiciones de los Claustros cuando llega el Gran Premio, y lo hemos hecho a coste cero y poniendo nuestros vehículos. Este año, por ejemplo, llevé motos clásicas y coches de los años 60. Pero vamos, que a partir de ahora, que no se les ocurra llamarnos, porque lo va a montar Rita la Cantaora”.

Rafael tiene siete vehículos. Para él, “lo más sangrante de este asunto es la forma de proceder del Ayuntamiento, porque no nos han notificado que las exenciones que teníamos, ya no valían, y además están cobrando impuestos por coches que no salen a circular”.

“En mi caso me han girado el recibo a coches que llevo dos años sin usar y que así constan en la DGT y la ITV. No entendemos que la Ciudad del Motor tenga esta insensibilidad con el coleccionismo, cuando se podría haber solucionado poniendo un filtro”, continúa.

“En lugar de gastártelo en otra cosa, tenemos este hobby, un hobby que además genera una actividad económica, porque hay talleres que se dedican a esto, los repuestos...Pero claro, el Ayuntamiento quiere cobrarnos como si fuera un vehículo de uso normal, cuando no es así, y ellos lo saben. Hay coches que apenas salen o si lo hacen, como dice la normativa, es con una frecuencia inferior a los 96 días que dice la ley. Al final todo es el dinero”.