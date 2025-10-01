Nuevas Generaciones celebra en Jerez su junta directiva provincial.

Nuevas Generaciones ha celebrado en Jerez la reunión de la junta directiva provincial, un encuentro clave en el que se ha organizado el trabajo del último trimestre del año y en el que se ha puesto "en valor el firme compromiso de las administraciones del Partido Popular con la juventud andaluza y jerezana".

La presidenta local de NNGG, Silvia Rodríguez, ha señalado que en este encuentro de trabajo se analizaron las principales líneas de actuación que marcarán la agenda de NNGG en los próximos meses, con especial atención a los "retos que enfrentan los jóvenes en materia de empleo, formación y acceso a la vivienda".

“Hoy más que nunca, los jóvenes necesitamos gobiernos que crean en nosotros y que nos ayuden a construir un futuro en nuestra tierra. Y eso es precisamente lo que está haciendo la Junta de Andalucía con Juanma Moreno al frente: apostar por el talento joven, por el emprendimiento y por aliviar la presión fiscal que tanto nos afecta”, han señalado desde NNGG Jerez.

Asimismo, se subrayó "el compromiso firme del gobierno municipal que lidera María José García-Pelayo en el Ayuntamiento de Jerez, donde ya se están aplicando medidas concretas para que los jóvenes puedan estudiar, trabajar y acceder a una vivienda digna en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se está trabajando sin descanso para que Jerez sea una ciudad de oportunidades para los jóvenes”, afirmaron desde la organización juvenil.

NNGG Jerez agradeció la confianza depositada por la dirección provincial para acoger este importante encuentro y reafirmó su voluntad "de seguir siendo un motor de propuestas y acción para mejorar la vida de los jóvenes jerezanos".