Nuevas Generaciones entrega en La Barca los II Premios Jóvenes Rurales

La nutricionista Ana Laura Collantes, los propietarios del gimnasio Iron Club (Juan Manuel Jiménez y Santiago López), Casa Burger, el orientador y pedagogo Pedro José Fernández y el agricultor Alejandro Álvarez han recibido los Premios Jóvenes Rurales organizados por Nuevas Generaciones de La Barca de la Florida y que alcanzan su segunda edición.

Unos premios que reconocen a jóvenes que se destacan en áreas como la cultura, el deporte, la salud, el emprendimiento y la agricultura/ganadería y que han estado presididos por la alcaldesa de Jerez y presidenta local del PP, María José García-Pelayo, el alcalde de La Barca, Alejandro López, la presidenta de Diputación y secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, las presidentas de NNGG Cádiz y Jerez, Samara Ortiz y Silvia Rodríguez, el diputado nacional Pedro Gallardo, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, o los populares Jaime Espinar, Susana Sánchez y Carmen Pina.

Con estos premios, NNGG y PP de La Barca quieren poner de relieve la importancia y pujanza de la juventud en la ELA y en el conjunto de la zona rural jerezana, para saberlo valorar y reconocer y que, en muchos casos, la sociedad lo conozca y pueda estar orgullosa de los jóvenes del Jerez rural.

“Los jóvenes de La Barca tenéis un gran talento y un gran corazón y formáis parte de la agenda de nuestro Gobierno”, ha afirmado García-Pelayo durante la entrega de premios, quien se ha mostrado orgullosa de ser la alcaldesa de una ciudad con una zona rural con jóvenes tan valientes, preparados, solidarios y que sienten y difunden La Barca al mundo entero.

El jurado ha valorado la valentía y talento de dos jóvenes barqueños, Antonio y Alberto, a la hora de emprender un negocio de hostelería “Casa Burger” en la ELA, así como la apuesta por la agricultura y la empresa familiar del joven Alejandro Álvarez o la atención sanitaria y nutricional de Ana Laura Collantes.

En materia deportiva, el jurado ha premiado a Juan Manuel Jiménez y Santiago López gerentes del gimnasio Iron Club, referencia deportiva de la ELA y colaboradores de múltiples actividades deportivas, reconociendo el papel formativo y pedagógico de Pedro José Fernández.