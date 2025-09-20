Nuevas Generaciones entrega en La Barca los II Premios Jóvenes Rurales

Han sido reconocidos Casa Burger, el agricultor Alejandro Álvarez, la nutricionista Ana Laura Collantes, los propietarios de Iron Club y al orientador Pedro José Fernández.

La Guarida del Ángel, 25 años de cultura en Jerez

Foto de familia de los II Premios Jóvenes Rurales entragados por Nuevas Generaciones en La Barca
Foto de familia de los II Premios Jóvenes Rurales entragados por Nuevas Generaciones en La Barca

20 de septiembre 2025 - 14:24

La nutricionista Ana Laura Collantes, los propietarios del gimnasio Iron Club (Juan Manuel Jiménez y Santiago López), Casa Burger, el orientador y pedagogo Pedro José Fernández y el agricultor Alejandro Álvarez han recibido los Premios Jóvenes Rurales organizados por Nuevas Generaciones de La Barca de la Florida y que alcanzan su segunda edición.

Unos premios que reconocen a jóvenes que se destacan en áreas como la cultura, el deporte, la salud, el emprendimiento y la agricultura/ganadería y que han estado presididos por la alcaldesa de Jerez y presidenta local del PP, María José García-Pelayo, el alcalde de La Barca, Alejandro López, la presidenta de Diputación y secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, las presidentas de NNGG Cádiz y Jerez, Samara Ortiz y Silvia Rodríguez, el diputado nacional Pedro Gallardo, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, o los populares Jaime Espinar, Susana Sánchez y Carmen Pina.

Con estos premios, NNGG y PP de La Barca quieren poner de relieve la importancia y pujanza de la juventud en la ELA y en el conjunto de la zona rural jerezana, para saberlo valorar y reconocer y que, en muchos casos, la sociedad lo conozca y pueda estar orgullosa de los jóvenes del Jerez rural.

“Los jóvenes de La Barca tenéis un gran talento y un gran corazón y formáis parte de la agenda de nuestro Gobierno”, ha afirmado García-Pelayo durante la entrega de premios, quien se ha mostrado orgullosa de ser la alcaldesa de una ciudad con una zona rural con jóvenes tan valientes, preparados, solidarios y que sienten y difunden La Barca al mundo entero.

El jurado ha valorado la valentía y talento de dos jóvenes barqueños, Antonio y Alberto, a la hora de emprender un negocio de hostelería “Casa Burger” en la ELA, así como la apuesta por la agricultura y la empresa familiar del joven Alejandro Álvarez o la atención sanitaria y nutricional de Ana Laura Collantes.

En materia deportiva, el jurado ha premiado a Juan Manuel Jiménez y Santiago López gerentes del gimnasio Iron Club, referencia deportiva de la ELA y colaboradores de múltiples actividades deportivas, reconociendo el papel formativo y pedagógico de Pedro José Fernández.

También te puede interesar

Lo último

stats