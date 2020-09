Las nuevas normas antiCovid en los colegios de Jerez

Mucha es la incertidumbre ante la inminente vuelta al colegio de cientos de niños jerezanos y muchas son las familias que se han quejado en las últimas semanas de falta de información. Sin embargo, algunos centros de la ciudad han comenzado ya a informar a los padres y madres de las nuevas normas para una vuelta al cole más segura a pesar de la pandemia por Covid-19.

En concreto, el C.E.I.P. Elio Antonio de Nebrija ha hecho llegar dos comunicados a las familias de Primaria, uno el 31 de agosto y otro este martes día 1 de septiembre, centrado éste último sólo en los horarios de entrada y salida el primer día lectivo, el próximo 10 de septiembre.

Mientras tanto, en el primer escrito, el centro ha informado de las instrucciones necesarias para "adaptarnos a la situación actual". Así, ha adelantado que "habrá reuniones con los tutores/as, os citarán en grupos reducidos, antes del día 10 de septiembre, donde os concretarán, ampliarán y aclararán las dudas que tengáis". Por ello, se ha pedido a las familias que no vayan antes al centro escolar ni llamen.

Respecto a las normas de salud e higiene, han recalcado que si un alumno tiene síntomas de fiebre o malestar "no puede acudir al colegio". Además, especifica que "todo el alumnado accederá al colegio con mascarilla y permanecerán con ella toda la jornada escolar". Otro de los requisitos es que los menores lleven en su mochila "una bolsita con una mascarilla de repuesto y un bote de gel hidroalcohólico". Asimismo, "si los tenéis que llevar al médico durante la jornada escolar no vendrán al colegio".

Desde el CEIP Elio Antonio de Nebrija se aclara que "antes y después del desayuno se desinfectarán las manos". Además, señalan que "las fuentes no se van a abrir, tienen que traer su botellita de agua en la mochila" y no se podrá acudir al centro con mascotas.

Respecto a los materiales, desde el colegio recalcan que "los materiales escolares son de uso individual, no se pueden compartir. Los libros y cuadernos que no le quepan en las cajoneras de sus pupitres, se quedarán en casa y los traerán el día que los tengan que usar". Por ello, será imprescindible "revisar la mochila diariamente para aseguraos que vienen al colegio con todo el material, si no, no podrán trabajar, porque no se comparten materiales ni se prestan".

Igualmente, para minimizar el riesgo de contagios, los menores no podrán llevar al colegio ningún tipo de juguete ni "estampitas, cromos, trompos…".

Cada alumno tendrá su puesto asignado en clase, de modo que "cuando se realice algún cambio se desinfectará previamente mesa y silla". Además, el profesorado será el encargado de repartir materiales al alumnado.

En cuanto a las entradas y salidas del colegio, el centro advierte de que "bajo ningún concepto los padres/madres pueden acceder al interior del recinto escolar". Además, será "muy importante la puntualidad tanto a la entrada como a la salida". En ningún caso se harán filas a la entrada, "cada alumno irá directamente a su clase".

Para evitar aglomeraciones, el centro ha establecido horarios diferenciados para las entradas y salidas dependiendo de los curso. Así, los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria accederán de 8:45 a 8:50. Los de 3º y 4º de Primaria lo harán e 8:50 a 8:55 y 1º y 2º, de 8:55 a 9:05.

Los días de lluvia "dejarán los niños en la cancela roja y las familias no accederán al porche. Vendrán equipados con chubasquero, paraguas… e irán directamente a sus clases como todos los días".

En cuanto al horario de salida, 5º y 6º de Primaria saldrán de 13:45 a 13:50; 3º y 4º lo harán de de 13:50 a 13:55; mientras que 1º y 2º de Primaria abandonarán el centro de 13:55 a 14:05.

El CEIP también ha informado de que las filas de los pequeños "se colocarán en sitio visible en el patio de albero y se dejarán salir cuando se vea a la familia. Los días de lluvia será igual que los días normales, por lo cual si llueve o se prevé lluvia deben venir al colegio con chubasquero y paraguas. Saldrán por el túnel y se colocarán las filas en el porche no pudiendo pasar las familias de la cancela roja".

"No se pueden formar aglomeraciones en las puertas de entrada y salida, una vez que el niño/a haya accedido al centro o salido de él, debéis dejar la puerta libre, no os podéis entretener para nada", avisan desde el colegio.

La dirección del centro y el claustro de profesores aclaran que no están previstas tutorías presenciales, por lo que se realizarán "vía telemática". "Solamente podrán ser presenciales bajo cita previa y en casos excepcionales, porque lo requiera la tutora, equipo de Orientación, equipo directivo…".

Del mismo modo, para trámites administrativos o para hablar con el equipo directivo, se seguirá el mismo proceso: "Se llamará por teléfono y se pedirá cita previa".

Respecto al aula matinal, "se dejarán los niños en la puerta blanca de acceso al túnel, no pudiendo acceder al centro". Los que se queden en el comedor, podrán ser recogidos "a partir de las 14:30, siempre que hayan terminado de comer, en la puerta negra del patio de Primaria".

El alumnado que se vaya solo a casa "tiene que traer la autorización y cuando termine de comer se irá solo a casa".