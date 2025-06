Nuevas plazas de aparcamiento en la calle Mallorca de Jerez tras la indignación vecinal por las multas

El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado la creación de nuevas plazas de aparcamiento en la calle Mallorca de Jerez. Esta vía, localizada en el Parque Atlántico, fue el blanco de múltiples multas policiales en noviembre del pasado año. A pesar de que estaba prohibido estacionar, los vecinos llevaban alrededor de treinta años haciéndolo debido a la falta de plazas de aparcamiento en esta zona de la ciudad.

Fue, por ello, que la asociación vecinal denunció en su momento la persecución que estaban sufriendo los vecinos a los que se multaba de manera sistemática, cuando nunca se había hecho. Una situación de desigualdad si se comparaba con otras muchas zonas de Jerez (área de Hipercor, La Constancia, etc.) donde los vecinos aparcan igualmente en calles en las que no se puede ante la falta de sitio, pero no son multados.

Tras las denuncias vecinales, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, mantuvo un encuentro con el presidente de la Asociación del Parque Atlántico, José Antonio Zarzuela, en el que se comprometió a construir una nueva área de aparcamiento en esta calle. El responsable municipal destacó entonces que el objetivo era "paliar un problema en esta zona, una de las de más densidad de población de Jerez, y que además cuenta con una amplia zona comercial que atrae a numerosas personas. Es una situación que se lleva acarreando muchos años y al que con este proyecto le vamos a dar una solución".

No obstante entonces no se concretó fecha para su construcción. Lo que sí se hizo, para evitar más problemas, fue anunciar la instalación de una señal vertical prohibiendo aparcar en la calle Mallorca.

Siete meses después, el gobierno local tiene listo ya el proyecto. Desde el Ayuntamiento de Jerez detallan que la calle Mallorca en su tramo final, no dispone de aparcamientos justo en la zona que da servicio a Parque Campoamor y Parque canino y Autóctono de Montealegre. Es por ello, que el aparcamiento de vehículos se realiza en su margen izquierdo, "ocasionando un estrechamiento considerable de la calzada". Igualmente, según consta en el proyecto municipal, los rebajes para pasos de peatones "no se adecúan a la normativa de accesibilidad".

Plano de la zona en la que se intervendrá, con la nueva área de aparcamiento en gris.

Ante esta situación y tras las múltiples quejas vecinales, el gobierno local tiene prevista "la reurbanización de ambos márgenes incluyendo aparcamientos en serie, que darán cabida para treinta plazas". Asimismo, se adecuarán los dos pasos de peatones que dan servicio de paso entre los Parques Campoamor y Parque Canino Montealegre para adaptarlos a la normativa de accesibilidad vigente permitiendo la permeabilidad total entre ambos, según consta en el documento redactado por la oficina técnica de proyectos de vías públicas.

El nuevo aparcamiento, que será presentado de forma oficial este viernes a los vecinos del Parque Atlántico, contará con un presupuesto de alrededor de 40.000 euros. En cuanto a los plazos, desde el gobierno local espera que la obra pueda dar comienzo antes de que finalice el año, según las estimaciones actuales.