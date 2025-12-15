Nuevas sanciones de la Policía Local durante el fin de semana por realizar ‘botellón’ y ‘miccionar’ en la vía pública

La Policía Local de Jerez no ha registrado durante este pasado fin de semana incidencias de carácter grave con motivo de la celebración de las Zambombas en el centro histórico y aledaños. Se ha registrado nuevamente una gran afluencia de público a las distintas zambombas, organizadas por distintas entidades en plazas céntricas, y los servicios públicos igualmente se han desarrollado con eficiencia, con la recogida de residuos y limpieza desde el mismo momento del cese de los eventos, para que la ciudad al día siguiente presente las mejores condiciones. De hecho, unidades policiales han apoyado en el desalojo de las plazas para la entrada de maquinaria y personal de limpieza a partir de las 02:00 horas tanto del día 12 como del día 13 de diciembre.

La Policía Local continúa con la labor disuasoria sobre la práctica del ‘botellón’, y con la interposición de sanciones de 100 euros en tal caso, al igual que en el hecho de las micciones en la vía pública, con idéntico coste en su sanción. Por ello, este fin de semana, para prevenirlo se han establecido unidades fijas con presencia policial en distintos emplazamientos céntricos, como la plaza Salvador Allende, y rondas continuas de vigilancia por plaza del Progreso, plaza del Banco, plaza del Clavo, plaza Melgarejo, plaza Belén y plaza del Mercado. Precisamente, en la plaza del Mercado fueron sancionadas 3 personas por practicar el ‘botellón’. Del mismo modo, fueron denunciadas 7 personas por miccionar en la vía pública en zonas como plaza del Mercado, Gravina, Sevilla, Carmen, Calzada del Arroyo y Carmen.

En cuanto a la labor de velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, la Policía Local ha realizado distintas inspecciones a establecimientos, de manera que ha elevado 4 expedientes con propuestas de sanción por carecer de licencia para ocupación en vía pública y por incumplimiento de horario de cierre. También se han realizado 16 intervenciones por requerimientos vecinales para atender ‘molestias’ por ruidos e inicios de ‘botellón’, todas resueltas a la llegada de los agentes.

Se ha realizado un control de alcoholemia en los accesos a la zona centro, en los que ha habido una persona denunciada por delito contra la Seguridad Vial al conducir en estado ebrio, según ofreció en el test de alcoholemia al que fue sometido.

Asimismo, se han realizado 5 ‘servicios humanitarios’ de personas que necesitaban atención médica tras encontrarse mal en la vía pública y, en uno de los casos, en la reincorporación de una mujer de edad avanzada en su propio domicilio, sin precisar ayuda médica.