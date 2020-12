Las 'nuevas' zambombas

Desde que comenzó la pandemia toda la vida social y cultural ha tenido que adaptarse también a rígidos protocolos sanitarios, como no podía ser de otra manera. Algo que ha afectado a una de las fiestas más populares de la ciudad en estas fechas: las zambombas. El miedo a contagios ha provocado que se suspenda cualquier tipo de evento multitudinario para evitar más casos de coronavirus de los que ya hay.

Sin embargo, algunos establecimientos de la ciudad han optado por mantener la celebración de las zambombas pero adaptándolas a la nueva realidad. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, tuvieron lugar los primeros eventos navideños en la ciudad y el próximo, coincidiendo con el puente de la Constitución, también habrá. Eso sí, que nadie espere una zambomba 'de verdad' porque ni puede haber aglomeraciones, ni grandes coros actuando. Serán más bien fiestas flamencas y navideñas.

Mario González, de La Guarida del Ángel, es uno de los empresarios que tiene prevista la celebración de hasta tres zambombas en los próximos días. En concreto, el 6 de diciembre será la del Barrio San Miguel con Manuel Tañé y Tamara Tañé, entre otros; el día 8 será la de Vicenta Gálvez; y ya el día 11 celebrará la zambomba de La Plazuela.

“Rentable no es pero estamos en diciembre en Jerez y tenemos que programar flamenco”

No obstante, reconoce que es complicado realizar eventos tanto por el tema de los horarios (con cierres a las 18 horas, por el momento) como por los aforos (un 30% del local). "Vamos a hacer las zambombas aun sabiendo que nos va a costar el dinero igual que estamos haciendo otras actuaciones", reconoce el gerente de La Guarida del Ángel. Pese a ello, destaca que "es una forma también de seguir abiertos y tener tu mente ocupada pero no es para nada rentable. Lo que pasa es que es diciembre estamos en Jerez y tenemos que programar flamenco".

González recuerda que ya han tenido actuaciones en noviembre con muy poco público y "ahora en diciembre hemos decidido hacerlo más navideño. Realmente van a ser espectáculos, no las zambombas tradicionales". Lógicamente, el aforo será reducido, con un máximo de 50 personas, todos sentados y con mascarillas. Aun así, "hay mucha incertidumbre porque no sabemos si la gente va a venir o no porque hay mucho miedo".

Otros empresarios, como Thiago Vázquez, del Tabanco Cruz Vieja, confía en poder celebrar este puente las primeras actuaciones navideñas. Su intención había sido comenzar el pasado fin de semana pero "antes de empezar vino la Policía y nos dijo que para hacer este tipo de eventos necesitábamos un permiso especial, así que en ello estamos". En este caso, las actuaciones se celebrarán sábado y domingo a partir de las 15 horas. Además, aconsejan reserva previa si es posible al tratarse de actuaciones con aforo muy reducido.

