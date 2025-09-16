El nuevo aparcamiento de La Plata en Jerez abrirá antes de final de año

Las demandas de los vecinos de La Plata en Jerez se han hecho realidad. Al menos, en lo referente al abandonado lavadero de coches ubicado en la esquina de la avenida de los Marianistas con prolongación de Pizarro, que desde el Ayuntamiento han confirmado que estará terminado y abrirá sus puertas como aparcamiento antes de finales de año. Ahora mismo, el proceso se encuentra en periodo de alegaciones, "pero las actuaciones para iniciar las obras serán rápidas", han asegurado fuentes municipales. El espacio en el que se desarrollará este proyecto es una parcela de equipamiento público de propiedad municipal, que llevaba cerrada más de dos años.

De esta forma, la barriada ampliará considerablemente su bolsa de aparcamientos, que se ha visto colapsada "a raíz de las nuevas construcciones en la zona, así como por toda la gente nueva que está llegando", apuntan los vecinos.

La puesta en marcha de este aparcamiento "podría suponer un paso más" también para la eliminación del 'chutadero' que linda con la mencionada parcela, antiguo centro de día de Paz y Aflicción, que ha sido pasto del fuego en varias ocasiones. "Una vez que se inicien las obras de este futuro espacio seguiremos insistiendo en que tiren o tapien este 'chutadero'", dicen los residentes en la zona. Este edificio, inaugurado el 18 de septiembre del 2013, estaba destinado a dar asistencia médica y social a personas mayores carentes de medios económicos y familiares de Jerez, pero que por circunstancias económicas terminó en el abandono.