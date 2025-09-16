Comienza el montaje del alumbrado de Navidad en Jerez

Iluminaciones Ximénez ha comenzado los trabajos previos para el montaje del alumbrado de Navidad en Jerez, colocando en primer lugar el cableado necesario para la posterior colocación de las luces. El año pasado también comenzaron estos trabajos en septiembre y la inauguración del alumbrado fue a finales de noviembre, abriendo así la Navidad jerezana, una intensa etapa festiva plagada de visitantes al reclamo de las zambombas.