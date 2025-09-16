Cuenta atrás para el nuevo centro de día ocupacional de Afanas Jerez

Antes de final de mes abrirán las puertas del nuevo centro de día ocupacional de Afanas Jerez. La institución ha recibido recientemente la visita de Alfonso Candón, delegado provincial de la Junta de Andalucía de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y de Yessica Quintero, delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, con el fin de poder comprobar el estado de las obras.

Gracias a las nuevas infraestructuras Afanas Jerez va a poder poner en marcha nuevos talleres y servicios para personas con discapacidad intelectual, todo ello en coherencia con los principios y valores de la asociación. Consta de un comedor anexo a las aulas, y el objetivo de la entidad es poder acreditarlo en el mes de octubre, de forma que pueda comenzar a ser utilizado de inmediato. Este proyecto se ha llevado con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, Nextgeneration, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Tanto Candón como Quintero han mantenido una reunión de trabajo con los responsables de la entidad, en la cual han podido conocer de primera mano los nuevos objetivos y retos que va a afrontar la entidad en los próximos meses.

Desde Afanas Jerez agradecen "el apoyo continuo que estamos recibiendo por parte de la Administración local y autonómica, en todos los proyectos e iniciativas que se están llevando a cabo desde que nuestra asociación comentó a trabajar hace 60 años".