El nuevo centro de salud de Madre de Dios será una realidad a principios de 2026

A pocas semanas de que termine el 2025, el nuevo centro de salud de Madre de Dios en Jerez está a punto de terminar sus obras. El nuevo año comenzará con la apertura de la esperada infraestructura sanitaria, que tal y como anunció en abril de 2023 el presidente de la Junta de Andalucía en Jerez, Juanma Moreno, llevará el nombre de Esperanza de la Yedra.

Las obras del centro de salud, ubicado en las antiguas Bodegas Díez-Mérito, comenzaron en junio de 2023 con un coste aproximado de 9,5 millones de euros, y fuentes del proyecto confirman que los trabajos están "prácticamente finalizados", quedando por culminar pequeños detalles antes de su apertura al público. En las últimas semanas se han ejecutado tareas de urbanización del exterior del edificio para que en el inicio de 2026 el centro de salud Esperanza de la Yedra sea una realidad.

Así será el nuevo centro de salud

En concreto, el nuevo centro de salud se está realizando gracias a la reforma de las Bodegas Díez-Mérito. Se trata de dos plantas que albergarán, además del centro de salud, una Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor para la ciudad de Jerez. Este nuevo recurso ocupará una superficie de 1.235 metros cuadrados en la planta baja y contará con tres zonas: un área clínica y administrativa de acceso a recepción y admisión, el Hospital de Día Quirúrgico y un bloque quirúrgico de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).

El área de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y Cirugía Menor contará con entrada, vestíbulo, recepción, secretaría y admisión, despacho de información, una sala juegos para la espera pediátrica, una sala de espera general de adultos, cinco consultas, sala de reuniones, aseos y vestuarios.

Por su parte, el Hospital de Día Quirúrgico dispondrá de una sala de preparación de pacientes con seis sillones; una sala de diez sillones de readaptación al medio; una consulta y un control de Enfermería; vestuarios; aseos; almacén; cuarto de la limpieza; despachos; oficios limpio y sucio, así como de comidas; y un estar de personal. Por último, el bloque quirúrgico de CMA tendrá un acceso, tres salas de preanestesia-antequirófanos, tres quirófanos, una sala de cirugía menor, dos de preparación del personal, una de esterilización, un despertar con diez sillones y tres camas, un almacén general y un control.

Atención Primaria

En cuanto a los servicios del centro de salud se repartirán entre la planta baja y la primera, ocupando una superficie construida de 2.309 metros cuadrados que se añaden a los 1.235 de la Unidad de CMA y cirugía menor. Se dividirán en seis áreas: Atención a la Ciudadanía, Asistencial, Servicios Auxiliares, Personal y dos con Dispositivos de Apoyo.

El Área de Atención a la Ciudadanía cuenta con una entrada con vestíbulo y cuatro módulos de espera y una zona de administración. El Área Asistencial se divide, a su vez, en una zona de atención inmediata (sala de emergencia, sala de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y un módulo de espera) a donde pueden acceder las ambulancias directamente desde el exterior; una clínica de adultos (con 22 consultas, una consulta polivalente y 23 módulos de espera); y una clínica de Pediatría (cuatro consultas, cuatro módulos de espera una sala de lactancia.

El Área de Servicios Auxiliares, por su parte, cuenta con aseos (incluido uno pediátrico), oficios limpio y sucio, sala de residuos biosanitarios, almacén general clínico y cuatro de basuras. El Área de Personal cuenta con estar, biblioteca, sala de reuniones, aula de docencia y la zona de dirección con despachos y sala de espera.

En cuanto a los dispositivos de apoyo, en uno se concentrará el despacho del trabajador social y el de la Enfermería Comunitario de Enlace; y en el otro un área de Educación Sanitaria y otra de Radiología con dos salas, una de ellas de ecografía, tres cabinas vestidores, un control y un módulo espera.

El objetivo principal de la Consejería de Salud y Consumo es "readaptar parte de las Bodegas Diez-Merito al nuevo uso sanitario para dotar a la zona de centro con el equipamiento necesario para la gran densidad de población existente; así, la propuesta de reforma de las bodegas a centro de salud se desarrolla en una parte de la edificación actual, pero se reutiliza su acceso principal y fachada a la calle Ferrocarril".

De esta forma, el proyecto reforma parte de la bodega, reutilizando una zona de la edificación principal y una de las naves; la edificación principal de dos plantas de altura se desarrolla en torno a dos patios y la nave de la bodega diáfana con una estructura de pilares exentos y de gran espacialidad, como eran propias de estas infraestructuras dedicadas al vino.