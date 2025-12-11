Vacunación sin cita contra la gripe este sábado en centros comerciales y plaza de abastos en Jerez

Ante el aumento de contagios por la gripe en las últimas semanas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) organiza este sábado 13 de diciembre una jornada extraordinaria de vacunación de la gripe sin cita en 41 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en toda Andalucía. En Jerez los puntos que estarán disponibles para esta vacunación sin cita son: Centros Comerciales Carrefour Norte y Carrefour Sur, ambos de 11:30 a 19:30 horas; y en la Plaza de Abastos, de 8 a 15 horas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha declarado que en Andalucía “nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe”. En este sentido, Antonio Sanz ha subrayado que “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal”.

De las dosis administradas, ha detallado el consejero, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse en su centro escolar. Respecto a otros virus respiratorios, Sanz ha explicado también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la COVID-19 y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid. Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.