El nuevo comedor del colegio Miguel de Cervantes, para el tercer trimestre “si todo se desarrolla según lo previsto"

La delegada de Educación, Nela García, ha informado a la AMPA y a la dirección del CEIP Miguel de Cervantes sobre las obras del nuevo comedor escolar que se iniciarán en breves fechas en este centro, para dotar a esta comunidad de un servicio complementario que ayudará a conciliar la vida laboral, educativa y familiar de los alumnos.

Nela García ha señalado que el proyecto "da respuesta a una reivindicación de años de la comunidad educativa del colegio", y se enmarca dentro de la "apuesta del gobierno municipal por mejorar las infraestructuras escolares y favorecer la conciliación familiar". Ha avanzado a la dirección del centro y a las representantes de los padres y madres que con toda seguridad, “si todo se desarrolla según lo previsto, en el tercer trimestre podremos estar haciendo uso de este nuevo comedor tan necesario para la conciliación familiar”.

Como ha señalado la delegada, “con este nuevo comedor damos respuesta a una necesidad histórica del colegio ya que las familias dispondrán de un recurso fundamental para organizar sus horarios de trabajo, al poder dejar a sus hijos e hijas en el centro durante el horario de mediodía con un servicio de comedor estable, sin necesidad de desplazamientos adicionales ni servicios externos”.

Igualmente, ha reiterado el compromiso del gobierno municipal con el mantenimiento de la red de centros educativos, y en este caso concreto, con el arreglo de los desperfectos y filtraciones que se han producido en el CEIP Miguel de Cervantes a consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a Jerez en las últimas semanas.

La junta de gobierno local ha adjudicado recientemente a la empresa Muserac SL el contrato de obras de redistribución de espacios interiores para la adaptación de este comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes. El importe de adjudicación asciende a 69.490,09 euros IVA incluido, y con un plazo de ejecución de dos meses.

Igualmente, se ha adjudicado el contrato del servicio de coordinación en materia de seguridad y salud para la ejecución del proyecto, lo cual permitirá que las obras puedan dar comienzo en los próximos días.

En líneas generales, la intervención conlleva la adaptación de varias aulas actualmente destinadas a uso docente ubicadas en la planta baja y en la primera crujía del centro escolar para destinarlas a un comedor plenamente equipado y con servicio de catering, cumpliendo todas las normativas de seguridad, accesibilidad e higiene.

Entre los trabajos previstos están las obras de redistribución interior de este espacio al objeto de crear zonas de aseo y de office, y la colocación de nuevos revestimientos en paredes, así como nuevas carpinterías interiores en el acceso al espacio y en la parte de aseos y office. La zona de actuación abarca una superficie de 149,11 metros cuadrados.