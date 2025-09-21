Nuevo estudio de fotografía en el Conjunto Residencial Forum Chapín de Jerez

Imagen del local en Forum Chapín en el que se instalará un nuevo estudio de fotografía

La Empresa Municipal de Vivienda, Emuvijesa, del Ayuntamiento de Jerez, ha hecho entrega de las llaves de un nuevo local de titularidad pública destinado a impulsar el emprendimiento local.

El contrato, cuya duración es de cinco años prorrogables anualmente hasta un máximo de cinco años más, se ha adjudicado en régimen de arrendamiento a Miguel Ángel Torreira Arana, que tiene previsto implantar en el mismo un estudio fotográfico.

La delegada de Vivienda, Belén de la Cuadra, ha felicitado al joven emprendedor jerezano y le ha deseado suerte en esta etapa profesional que iniciará en el citado local, que es propiedad de Emuvijesa, y que está situado en el Conjunto Residencial Forum Chapín, en la calle Camarón de la Isla, 19; su superficie construida es de 62,22 metros cuadrados, siendo la superficie útil de 54,06 metros cuadrados.

Como ha recordado la responsable municipal, esta convocatoria pública de selección de adjudicatarios de locales comerciales se enmarca dentro de las funciones que tiene Emuvijesa de impulsar la creación de iniciativas empresariales y de apoyar la empleabilidad de sectores económicos más vulnerables; por este motivo, la convocatoria va destinada a emprendedores, entidades empresariales y sociales al objeto de facilitarles el desarrollo de proyectos en condiciones económicas asequibles.

En este sentido, cabe subrayar que los emprendedores pueden acceder a estos locales con una carencia de ocho meses en el pago de las rentas durante parte del primer año de contrato, destacando también la congelación de renta durante un plazo de 5 años.

Emuvijesa tiene en propiedad varios locales comerciales para emprendedores repartidos por distintas promociones residenciales, completamente adaptados y listos para su uso.

Todos ellos han sido objeto de obras de adaptación a través de actuaciones financiadas con el Programa Fomento Empleo Agrario (PFEA), disponiendo de licencia de 1ª utilización.

Asimismo, la Empresa de la Vivienda dispone actualmente de 52 locales comerciales en régimen de arrendamiento con opción a compra que se encuentran en licitación mediante subasta pública.

El plazo de presentación de las ofertas está abierto hasta el 27/10/2025, pudiendo obtenerse toda la información en la página web de Emuvijesa o en la propia oficina de la entidad, sita en la calle Curtidores, 1