“El nuevo impuesto de basuras que vamos a pagar los jerezanos tiene nombre y apellidos: PP y PSOE”

La entrada en vigor de la nueva tasa de basuras el pasado 1 de enero "vuelve a demostrar quién acaba pagando siempre los errores políticos: los vecinos de Jerez", ha asegurado Vox en una nota de prensa. A partir de abril, "miles de hogares recibirán una factura independiente por la recogida de residuos". Un cambio que, a juicio de Vox, "no es menor y que muchos jerezanos percibirán, con razón, como un nuevo impuesto en una ciudad más que asfixiada".

El portavoz de Vox en Jerez, Antonio Fernández, ha salido al paso de las recientes declaraciones de la alcaldesa, María José García-Pelayo, en las que asegura que va a seguir intentando que el Gobierno de España rectifique. “Aquí hay mucho teatro y demasiadas excusas, pero la realidad es que los jerezanos van a pagar más impuestos. Y mientras PP y PSOE se señalan mutuamente, nadie asume responsabilidades. Es lo que llevamos años sufriendo en Jerez”.

Desde Vox recuerdan que, aunque la tasa tenga su origen en normativas europeas y en la Ley de Residuos aprobada en el Congreso, "el Partido Popular no es una víctima de esta situación, como intenta hacer ver constantemente". “El PP se abstuvo cuando pudo frenar esta ley y permitió que saliera adelante. Y ahora, en Jerez, la han aprobado con un modelo que ellos mismos han decidido. Decir que no tenían alternativa es faltar a la verdad. Qué menos que ahora intenten rectificar, es su deber no un mérito”, ha señalado Fernández.

El líder de la formación en Jerez asegura que “lo que estamos viendo es un nuevo episodio del viejo bipartidismo: El PSOE impulsa las políticas, el PP las consiente y después ambos las aplican desde las instituciones. Y cuando llegan las consecuencias, empieza el ‘tú lo hiciste peor que yo’. Eso sí, la factura llega a casa y la pagamos todos los jerezanos”.

Fernández ha subrayado que el problema no es solo la existencia de la tasa, sino cómo se ha diseñado en Jerez. “El modelo elegido por el gobierno municipal castiga a muchas familias trabajadoras, a personas mayores que viven solas y a viviendas antiguas. Se podía haber hecho de otra manera, pero no se ha querido”, ha explicado.

El portavoz de Vox también ha criticado la incoherencia del Partido Popular en el último pleno, donde aprobó definitivamente la tasa y, al mismo tiempo, presentó una propuesta “llena de trampas para intentar desmarcarse de su propia decisión". “Pedían derogar la tasa mientras defendían las mismas políticas de economía circular que la han provocado. Eso no es seriedad; eso es intentar engañar a la gente”, ha afirmado. Vox solicitó votar esa propuesta por puntos para apoyar lo que era razonable y rechazar lo que no lo era, pero el PP lo impidió.

“Luego han tenido la desfachatez de difundir que Vox estaba a favor de la tasa. Es falso. Lo que no vamos a hacer es blanquear incoherencias”, ha remarcado Fernández. Desde Vox Jerez insisten en que la prioridad debería ser otra. “Nuestra ciudad tiene barrios abandonados, calles llenas de baches, parques sin mantenimiento y servicios básicos que no funcionan como deberían. Y aun así, nos piden más esfuerzo a los de siempre. Eso no es justo”, ha lamentado el portavoz.

Antonio Fernández concluye con un mensaje directo a los jerezanos: “Vox es el único partido que ha dicho no a esta tasa desde el principio, sin medias tintas. No creemos en más impuestos ni en más excusas. Creemos en una gestión responsable, en gastar primero en lo esencial y en defender a quienes pagan. Jerez no necesita más circo político; necesita soluciones y verdad”