Nuevo sindicato municipal: nace la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Jerez (AFAJ)

Tras un proceso de organización técnica, "un equipo del funcionariado municipal hemos decidido unir fuerzas para crear la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Jerez (AFAJ)", nuevo sindicato que "nace con el objetivo de ser la voz directa de los funcionarios y funcionarias desde la independencia y el conocimiento real de nuestra labor".

En nota de prensa, el nuevo sindicato explica que "ponemos en marcha AFAJ bajo una premisa fundamental: el funcionariado es el garante de la legalidad y el rigor en los servicios públicos que recibe la población jerezana. Estamos convencidos de que una Administración excelente sólo es posible si se apoya en un cuerpo de funcionarios respetado y profesional. Por ello, nuestra entidad nace con una independencia absoluta, centrada exclusivamente en la defensa técnica de nuestro colectivo para asegurar que Jerez cuente con la gestión de calidad que merece".

Como sección sindical "ya hemos solicitado las reuniones institucionales correspondientes para iniciar nuestra actividad en el ámbito municipal. Para nosotros, el diálogo y el respeto institucional son las claves para avanzar. Nuestra hoja de ruta prioriza la carrera profesional y la estabilidad, entendiendo que estas mejoras repercuten directamente en la calidad de los servicios públicos e impactan en el bienestar de la ciudadanía. Por ello, buscamos establecer una relación basada en la seriedad y el reconocimiento mutuo, donde la voz de los funcionarios y funcionarias sea escuchada como el pilar técnico que es".

Tras la presentación, subrayan que "creemos en una gestión abierta y transparente, y consideramos fundamental la labor informativa para que la ciudadanía conozca el valor del trabajo funcionarial municipal en el desarrollo de nuestra ciudad", añadiendo que "AFAJ llega para representar con firmeza los valores que definen nuestra labor: cercanía, legalidad, independencia y rigor".