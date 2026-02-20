Nuevos parques biosaludables en las barriadas de La Asunción y La Canaleja

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha anunciado que las barriadas de La Asunción y La Canaleja van a contar con sendos parques biosaludables que van a crearse lo largo de las próximas semanas. Concretamente, el parque biosaludable de La Asunción se construirá en los alrededores del CEIP Manuel de Falla, y en el caso de la Canaleja, en las inmediaciones de la plaza, que se encuentra en la calle Escorpio.

Jaime Espinar ha explicado que estos nuevos elementos destinados al deporte y el esparcimiento de las personas mayores se instalarán a petición de los vecinos de estas zonas de Jerez. “Son fruto de las reuniones que hemos mantenido con representantes vecinales de estas barriadas, del compromiso que nos arrancaron los propios vecinos. Vamos a poder darle cumplimiento a lo largo de las próximas semanas, una vez que ya hemos recibido el material”.

En lo que va de esta legislatura, y contando estas dos nuevas instalaciones, el Gobierno municipal ha proyectado una decena de parques biosaludables en lugares como: plaza Madrid, bulevar Entrevías, parque Sebastián Peña, parque Croft, parque de Picadueñas, parque Williams y Parque Scouts. En este sentido, Jaime Espinar ha señalado que “en el Gobierno municipal creemos que es importante sumar recursos también para las personas mayores, usuarias de este tipo de parques. Que nuestras calles cuenten con instalaciones para toda la ciudadanía y que al igual que se están instalando parques de calistenia, parques infantiles y de esparcimiento animal, también los aparatos biosaludables sigan llenando nuestros parques y nuestras plazas”.

El teniente de alcaldesa ha recordado que los parques biosaludables son beneficiosos para Jerez porque ofrecen a la población adulta la posibilidad de realizar ejercicio físico al aire libre, de forma gratuita y accesible, y mejorar la salud física y mental, impulsando la movilidad, la fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio y reduciendo el peligro de enfermedades cardiovasculares y el estrés.