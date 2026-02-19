Sale a venta forzosa un antiguo casco bodeguero de Jerez por 103.000 euros

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Urbanismo, ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de venta forzosa del antiguo casco bodeguero de la calle Rayón, 3 para la sustitución de sus propietarios debido al incumplimiento de los deberes urbanísticos; de esta forma, la finca, que se encuentra incluida en el Registro Municipal de Edificaciones Ruinosas y Solares, vuelve a ponerse en el mercado por importe de 103.404,38 euros. La licitación estará abierta hasta el próximo 16 de marzo.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha subrayado la importancia de recuperar para la ciudad inmuebles en estado de abandono, como es el caso de esta antigua bodega, y de brindar la oportunidad a empresas o particulares que pudieran estar interesados en invertir en su rehabilitación y darles un nuevo uso. “Con estas convocatorias reafirmamos nuestra apuesta por los procedimientos de venta forzosa como herramienta eficaz para revitalizar el patrimonio arquitectónico, sacándolos del inmovilismo en que se encuentran las fincas del Registro de Solares y dinamizando la actividad económica y la construcción de viviendas en el centro histórico”.

Además de estos efectos beneficiosos en el patrimonio y en la economía local, la delegada municipal ha apuntado también el impacto positivo que producen en la regeneración del tejido urbano; “los entornos degradados en las ciudades suelen ser focos para actos vandálicos y ocupaciones no deseadas, estropeando el paisaje urbano y generando un efecto desmotivador en la inversión privada. De ahí nuestro empeño en activar estos procedimientos de ventas forzosas, que suelen tener un efecto catalizador en la zona en la que se producen, generando más inversión en su entorno e incrementando su atractivo”.

Descripción de la finca

La finca de Rayón 3 está situada en el entorno de Madre de Dios y cuenta con una superficie de 1.065 metros cuadrados. De acuerdo con el PGOU, “la tipología de la edificación responde a la tradicional de casco bodeguero jerezano, tratándose de un inmueble fechado en el siglo XIX que se encuentra en muy mal estado de conservación”.

Cabe recordar que también se encuentra en licitación el inmueble de la calle Fernán Caballero 13, que está a la venta con un precio de 28.241,93 euros. Se trata de una parcela de 244 metros cuadrados que fue objeto de un proyecto de nuevas viviendas que no llegaron a construirse al quedar las obras paralizadas.

El Registro Municipal de Solares es un instrumento jurídico cuya función consiste en garantizar el cumplimiento de los deberes urbanísticos de edificación, conservación y rehabilitación que pesan sobre el propietario, no sólo con el objetivo de evitar el fenómeno especulativo, sino también para conseguir la revitalización de zonas urbanas que presenten algún síntoma de degradación, preservando la imagen y estética urbana de la ciudad y el mantenimiento de las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato público.