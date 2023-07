Nuevos vinos blancos del marco de Jerez, el sector reabre el debate sobre su futuro

El Consejo Regulador ha reabierto el debate sobre qué hacer con los nuevos vinos blancos tranquilos del marco de Jerez, los también conocidos como vinos de pasto que rescatan variedades de uva autóctonas y tradiciones de la zona, considerados la puerta de entrada a los vinos generosos amparados por la Denominación de Origen del jerez y la manzanilla.

Tras el rechazo durante la negociación de los últimos cambios introducidos en los pliegos de condiciones a la posibilidad de que entraran a formar parte de la DO Jerez-Xérès-Sherry, el Consejo Regulador vuelve a poner la mirada en los nuevos pero viejos vinos blancos del marco, que avalados por los elogios de la crítica especializada, despiertan un interés renovado en el sector, desde el que distintos operadores han solicitado relanzar el debate.

La institución jerezana del vino ha recogido el testigo para plantear a los vocales del vino, en un primer acercamiento informativo, el interés de estos operadores por estudiar las distintas opciones para dar encaje a estos vinos, si no en la DO jerezana, sí bajo alguna figura de protección que cuente igualmente con el control del Consejo Regulador.

No hay nada establecido ni muchos menos decidido, pero la idea es buscar el consenso sectorial para decidir si se impulsa bajo el paraguas de la institución jerezana la creación de una nueva indicación geográfica o denominación de origen diferenciada para estos vinos blancos, como las que en su día se promovieron para la Manzanilla de Sanlúcar o el Vinagre de Jerez.

En tal caso, el propio pleno del vino acometería la redacción de un pliego de condiciones en el que se sentarían las bases de los vinos amparados, delimitación geográfica, variedades de uva autorizadas..., pero también habría que buscarle un nombre, motivo de discordia ya que no todo el mundo en el sector está de acuerdo en el uso del término 'jerez'.

La nomenclatura 'Vinos de pasto' no es exclusiva del marco de Jerez, ya que también se emplea en la DO Montilla-Moriles, y aunque existen otras alternativas, la clave de este embrollo está en la palabra 'Jerez', que permitiría identificar claramente el origen de estos vinos.

El territorio, el marco de Jerez, no es lo único que comparten los vinos blancos tranquilos y los generosos de Jerez, ya que muchos de sus elaboradores son bodegas inscritas en la DO jerezana, nacen de las tierras albarizas características del marco -de hecho, sus principales elaboradores se agrupan en la asociación 'Territorio Albariza'-, emplean la misma materia prima, técnicas de poda y cultivo...

Se trata de ir mirando opciones en busca del consenso necesario para decidir qué hacer con estos nuevos blancos, los mismos que desatan grandes pasiones entre consumidores y crítica especializada, que no escatima elogios hacia unos vinos que The New York Times consideraba en un amplio reportaje publicado en junio de los "más fascinantes y excitantes que se están elaborando en el mundo".