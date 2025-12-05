El Obispado de Jerez abre una tienda de turismo diocesano en la Alameda Cristina

El local que hace esquina en calle Porvera con Alameda Cristina en Jerez tiene desde este viernes un nuevo inquilino. Se trata de 'El torno de Asidonia', un punto de venta de turismo diocesano de la Diócesis Asidonia-Jerez, en el que se podrán adquirir entradas para la Cartuja, así como dulces de los conventos de la Diócesis.

Sin duda, una novedad en el centro de la ciudad, un "punto de venta de turismo diocesano", tal como lo califican desde el Obispado, que irá ampliando su 'cartera de productos', su contenido' a lo largo de las próximas semanas. "Queríamos que los jerezanos y los visitantes lo fueran visualizando, familiarizándose con él, este fin de semana de puente", añaden desde el Obispado.

Algunos de los productos que se pueden adquirir en la tienda. / Samuel Vega

Visitas individuales en la Cartuja

Si hace más de un año se iniciaban las visitas guiadas en grupo a la Cartuja de Jerez, este viernes han comenzado las individuales o autoguiadas a través de un código QR y unas locuciones para el móvil. Ahora el visitante podrá recorrer el monasterio de manera individual, en un horario de lunes a sábado. La adquisición de dichas entradas por la página web se podrá hacer a partir del martes 9 de diciembre, pero sí se pueden comprar in situ en la tienda del monasterio.

Apuntalamiento de la portada Andrés de Ribera de la Cartuja

Desde la gerencia de la Cartuja, Manuel Pareja ha anunciado además que a partir del mes de enero de 2026 se iniciará el apuntalamiento de la portada Andrés de Ribera de la Cartuja para su estabilización, "ya que que necesita una intervención a causa de su mal estado". El objetivo de la Diócesis es presentar al Estado el proyecto de rehabilitación de dicha portada y optar para ello a las ayudas del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Hay que recordar que el gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, publicó días atrás la resolución definitiva para la conservación del patrimonio histórico español con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento, aprobando una inversión de 997.436,30 euros para la preservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico gaditano, a través del programa del 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En Cádiz, concretamente, serán dos los proyectos subvencionados. El primero, para la restauración de la espadaña de la iglesia y de la cubierta de madera del Capítulo de padres de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión en Jerez, con una subvención de 271.500 euros. En concreto, el proyecto contempla la recuperación de dos "elementos esenciales" de la Cartuja jerezana, un enclave monumental de "enorme valor histórico y espiritual". La actuación garantizará la protección del conjunto y permitirá seguir ofreciendo "un espacio de referencia para la vida religiosa, cultural y turística de Jerez". La segunda será la restauración y adecuación de las Torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz con una subvención de 725.936 euros.