Los objetos que pierden los jerezanos

¿Usted ha perdido en las últimas semanas un décimo de lotería? ¿O su teléfono móvil? Pues puede darse la circunstancia de que alguien lo haya encontrado y se encuentre actualmente en la Jefatura de la Policía Local.

Como cada mes, la Policía Local publica una relación de objetos perdidos que a lo largo del mes anterior han sido depositados en la sede de la Policía Local. Estos, tal y como marca la Ley, se exponen públicamente en un tablón e, incluso, se publican en anuncios en la prensa local durante dos domingos consecutivos.

La Policía Local cuenta con una oficina de objetos perdidos que permanece abierta de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde. En ella, las personas que han perdido algún objeto pueden ver si este ha sido depositado allí por otra persona para poder tramitar su devolución.

No hay que olvidar que el Código Civil establece la obligación de que todo aquel que encuentre una “cosa mueble que no sea tesoro” debe restituirla “a su anterior poseedor”. Ahora bien, si no lo conoce, y tal y como apunta esta ley, “deberá consignarla en poder del acalde de del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo”.

En este caso, este tipo de trámites es responsabilidad de la Policía Local, que se encarga de custodiar durante el tiempo que establece el Código Civil. Si el objeto en cuestión pierde valor o no puede conservarse, el Ayuntamiento puede venderlo en pública subasta ocho días después del segundo anuncio.

Para el resto de objetos, según el Código Civil, se tiene que esperar dos años sin que lo reclame el dueño para que el objeto hallado pase a ser de quien se lo encontró.

Los objetos perdidos en Jerez en el mes de octubre

Según el listado hecho público por la Policía Local, a lo largo del pasado mes se depositaron 13 objetos hallados por particulares. Entre ellos hay un décimo de la Lotería de Navidad, cuatro teléfonos móviles, un Ipad, tres gafas de sol, una esclava, una botella metálica, un altavoz ‘bluetooh’ y una cámara de vídeo.