Las obras de adaptación del Museo de Lola Flores, en marcha

Mamen Sánchez ha firmado esta mañana con la empresa Construcciones Luis García la adjudicación de las obras de adaptación de la Nave del Aceite para albergar el Museo Lola Flores, acto en el que la alcaldesa de Jerez ha estado acompañada por los tres tenientes de alcaldesa, Laura Álvarez, José Antonio Díaz y Francisco Camas, responsables de delegaciones relacionadas con el Museo, y una representación de los técnicos municipales que han intervenido en los trabajos. En el horizonte, la apertura del Museo, prevista para principios de 2022.

Estas obras de adaptación, adjudicada por valor de 133.671 euros, tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y la alcaldesa daba las gracias "a la peña La Buena Gente por su disposición y por haber llegado a un acuerdo y permitir que este espacio municipal se pueda volver a recuperar para fundamentalmente promocionar nuestro flamenco a través de una figura como es Lola Flores. Ya podemos acariciar ese deseo de que Lola va a ver abierto su Museo y lo tendremos en el año 2022".

Paralelamente a estos trabajos se está trabajando en el contenido del Museo y "ya está Cultura realizando los pliegos que van a salir a licitación para el contenido de forma que, cuando la obra esté acabada, pueda trabajarse ya esa musealización. Para ello hay 357.321 euros, que salen, al igual que la obra, de los Fondos Edusi", explicó Mamen Sánchez.

La alcaldesa no ocultó su satisfacción "que expresa también la familia de Lola Flores, a la que queremos agradecer de verdad su disposición y su apuesta, porque se le había fallado muchas veces y este gobierno le había prometido que no le iba a fallar, porque el legado de Lola tenía que estar en la ciudad de Jerez. Tenemos todo el protocolo de colaboración avanzado y estamos esperando a cerrar las fechas con Lolita y Rosario para que puedan venir a Jerez a firmarlo y poner en marcha este gran sueño de Lola Flores que Jerez va a cumplir, pero no nos vamos a quedar ahí porque el potencial de Lola nos puede dar mucha magia".

La alcaldesa presentaba la firma para el inicio de las obras, que "nos permite visualizar lo que pronto será una realidad en este entorno de la plaza Belén como es el Museo de Lola Flores, queremos que todo el poderío, esa fuerza, esa creatividad, esa personalidad arrolladora de Lola Flores la captemos de todas las partes del mundo, porque ella es universal, y la tengamos aquí, en su ciudad, en Jerez. Lola representa de manera auténtica y fiel el alma de Jerez resumida en dos palabras: pasión y arte".

Centro Cultural Lola Flores

El Museo de Lola Flores será "ese lugar donde descubrir muchos secretos de su obra y su legado", que se instala "junto al Museo Flamenco de Andalucía y que va a configurar un entorno potente, cultural y flamenco. Enfrente se va a complementar con el Centro Cultural de Lola Flores, que será un complemento, un espacio multifuncional para acoger espectáculos y otro tipo de actividades". Este Centro "va a ser realidad muy pronto" -el plazo de ejecución se estima en nueve o diez meses-, "la semana pasada adjudicamos la obra por valor de 193.499 euros", así que "en total, más de 700.000 euros que van a significar dinamismo, oportunidades, empleo y más vida para el corazón cultural de Jerez", aseguraba Mame Sánchez.

La regidora subrayó que "Jerez va a ir consolidando de esta forma su oferta cultural, dando pasos firmes en ese camino a la capitalidad cultural europea de 2031, reforzando los espacios dedicados a la promoción y a la difusión del arte en todas sus manifestaciones. Y Lola Flores creo que representa ese arte por los cuatro costados, un icono que sigue marcando tendencia y una voz que perdura en el tiempo por el genio revolucionario que ella representa, talento y sabiduría; una voz que mantiene intacta su fuerza, su magnetismo y que atrae de forma muy poderosa a todas las generaciones".

100 años de Lola Flores en 2023

Aunque por el Covid no se pudo celebrar el 25 aniversario del fallecimiento de Lola Flores, Mamen Sánchez desveló que "se acerca una fecha muy bonita: el 8 de marzo, dedicado a la mujer, va a estar muy presente Lola Flores con muchas otras jerezanas ilustres", y "tenemos otra fecha muy cerquita también en el horizonte: el 21 de enero de 2023 Lola cumpliría 100 años y queremos hacerle todos los homenajes posibles y reconocer lo importante que fue el nacimiento de un icono universal que en Jerez queremos que sea eterno".

La alcaldesa finalizó diciendo que "este Museo hace más universal a Lola y Lola hace más universal a Jerez, porque en ningún otro lugar del mundo se podrá encontrar las joyas que atesorará este Museo, un lugar único", añadiendo que "este complejo museístico supone la piedra angular de nuestra estrategia de hacer del centro histórico un lugar más vivo y accesible, por eso recuperamos esta magnífica plaza Belén y su entorno".