Obras en la CA-3110 en La Ina para evitar inundaciones por lluvias y crecidas del Guadalete

Ya han comenzado las obras de la Diputación de Cádiz en la vía CA-3110, que atraviesa las barriadas rurales de La Ina y Rajamancera y conduce a la ELA de Torrecera, con una inversión de 406.390 euros.

Los trabajos conllevan el corte de esta carretera CA-3110 durante 20 días, motivo por el que Susana Sánchez ha pedido a los vecinos y vecinas que perdonen las molestias a la vez que ha recordado la necesaria intervención en este tramo de 1.200 metros de carretera que se inunda cada vez que se registran fuertes lluvias y la crecida del río Guadalete.

La teniente de alcaldesa ha estado acompañada de los delegados de alcaldía de las barriadas rurales de La Ina, Carlos Vidal, y de Rajamancera, Susana Correderas, además de los técnicos de la Diputación de Cádiz.

La solución técnica proyectada por el equipo de Diputación consiste en un recrecido de la rasante en un tramo de un kilómetro –entre los puntos 2,880 y 3,880- con cotas variables y con un espesor máximo de 30 centímetros.

"La obra tiene un plazo de ejecución 20 días y sabemos que va a provocar molestias a los vecinos y vecinas de los pueblos colindantes como La Ina, Rajamancera, El Torno, Torrecera. A estos ciudadanos y ciudadanas afectados les pedimos disculpas y paciencia”, ha señalado la teniente de alcaldesa.

Esta obra venía contemplada en el Plan de Carreteras de Diputación 2021-2023. “Es una obra muy necesaria y somos conscientes de las molestias porque hay que dar un rodeo bien los habitantes de Torrecera por la Barca o bien los de La Ina y Rajamancera por Cuartillos-San Isidro", ha reiterado Susana Sánchez

Susana Sánchez ha insistido en la necesidad de esta obra. “Cuando llueve y la carretera se inunda tenemos problemas con el transporte, con las emergencias. Es una obra muy necesaria. Es un proyecto de obra pensado para evitar accidentes y de una ejecución de la manera más rápida posible; son 20 días de corte y se ha elegido el verano para que afectara lo menos posible a los colegios y al tráfico”, ha subrayado.

El proyecto recoge la mejora del talud del margen derecho, la sustitución de dos sistemas de drenaje transversal, la formación de cunetas longitudinales y la incorporación de nuevos pasos salva-cunetas.

La teniente de alcaldesa ha afirmado que es consciente “de que hay personas que están trabajando, que no están de vacaciones pero entendemos que es el periodo menos doloso para llevar a cabo la obra y con menor duración posible para evitar las molestias”, ha asegurado.

Cabe recordar que este corte no afecta al transporte urbano. El Servicio de Movilidad, debido a la ejecución de estas obras de mejora que está acometiendo la Diputación de Cádiz en la carretera de La Ina, va a duplicar a partir de este martes, 6 de agosto de 2024, las líneas de pedanías P-6 y P-7, a fin de que no haya afectación para los usuarios ni en sus habituales horarios ni en las frecuencias de paso.

De esta manera, las líneas, que se cubrían hasta ahora con un vehículo por línea van a pasar a tener dos vehículos en servicio. Uno de ellos realizará el trayecto actual hasta la parada en La Greduela mientras que el segundo vehículo prestará el servicio de La Ina, El Palomar y Rajamancera tomando como itinerario Cuartillos. Este vehículo concretamente hará parada en el Centro de Salud de Montealegre y en Las Angustias.