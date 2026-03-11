Las obras de la calle Santo Domingo de Jerez acabarán para Semana Santa

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y las delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, y Comercio, Nela García, han visitado las obras de reurbanización y reforma integral que se están acometiendo en la calle Santo Domingo, en el tramo comprendido entre José Cádiz Salvatierra y la Plaza del Caballo, por importe de 237.780,02 euros. Esta actuación, que está siendo ejecutada por la empresa Obras y Excavaciones Manzano, S.L., responde a una petición que los vecinos y comerciantes de la zona llevaban años realizando para eliminar los problemas de accesibilidad y seguridad causados por el mal estado del pavimento.

Durante su recorrido, la alcaldesa ha tenido la ocasión de comprobar el grado de ejecución del proyecto, que marcha a buen ritmo y que se espera que esté concluido para Semana Santa, tal y como ha señalado García-Pelayo, quien ha subrayado la importancia de esta actuación para dar una solución definitiva a las numerosas deficiencias que presentaba la zona. “La intervención aborda una renovación completa de la vía, por lo que antiguas losas de cemento, que se encontraban levantadas y provocaban caídas debido a las raíces de los árboles, están siendo reemplazadas por un nuevo suelo más cómodo, moderno y seguro”.

Igualmente, la alcaldesa ha destacado que la intervención también contempla la retirada de los árboles deteriorados y que serán sustituidos por parte de la Delegación de Medio Ambiente por nuevas especies de menor porte, que proporcionarán sombra sin que sus raíces comprometan, en un futuro, la integridad del nuevo pavimento.

Asimismo, el proyecto incluye la modernización del alumbrado público mediante el cambio de las luminarias actuales por tecnología LED, lo que aumentará la eficiencia energética y mejorará la visibilidad y seguridad en la calle durante la noche; se conservan las columnas actuales de 4 metros de altura.

Tal y como ha subrayado la alcaldesa, “esta remodelación no solo beneficiará a los residentes, mejorando su calidad de vida y la accesibilidad en este entorno, sino que también impulsará la actividad de los numerosos comercios de la zona”. La previsión es que estos trabajos estarán finalizados antes del inicio de la Semana Santa, permitiendo que esta calle, de gran importancia para las cofradías, luzca su nueva imagen durante la celebración.

Descripción de las obras

Cabe recordar que el proyecto, que fue redactado por los servicios técnicos de la delegación de Urbanismo, y cuya ejecución dio comienzo a principios de diciembre, tiene como objeto la reforma completa de las infraestructuras urbanas de este entorno, y más concretamente, de un tramo de acerado de la calle Santo Domingo de unos 250 metros lineales. Para ello, se procedió a la retirada del pavimento actual, continuando con la nivelación y compactación de la superficie mediante el extendido de subbase; la ejecución de una solera de hormigón, y la terminación del acerado con solería hidráulica.

El proyecto se completa con la sustitución de luminarias por otras nuevas de tecnología LED para un mayor ahorro energético, así como la canalización subterránea de telefonía para proceder al soterramiento de una línea aérea que discurre en la acera colindante al IES Padre Luis Coloma. Finalmente, se llevará a cabo la reparación puntual de la alineación de los bordillos de granito.

En materia de arbolado, se prevé que durante este mes se proceda a la plantación de nuevas especies adaptables y más adecuadas a este espacio público.