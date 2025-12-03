La tala de 60 árboles en la calle Santo Domingo de Jerez ha causado un gran revuelo en la ciudad. A pesar de que el Ayuntamiento de Jerez ha informado a los colectivos ecologistas de esta decisión y ha recibido su apoyo, son muchos los ciudadanos que han puesto en duda el mal estado de estos ejemplares. Desde la oposición, el socialista José Antonio Díaz ha sido uno de los más críticos.

Por ello, y para aclarar dudas, el teniente de alcalde de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha compartido un vídeo en el que explica los motivos y muestra imágenes de cómo estaban los árboles y de cómo quedará la calle una vez que finalice la intervención y se planten nuevos ejemplares. En concreto, las acacias de Japón serán sustituidas próximamente por naranjos y aligustres matizados.