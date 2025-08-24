Obras de mejora en diferentes parques infantiles de Jerez

El Ayuntamiento ha informado de las diferentes obras realizadas en diversos parques infantiles de la ciudad. En concreto, según asegura en una nota de prensa, ha efectuado actuaciones de pintado y al adecentamiento en los citados parques de la Plaza Belén y Plaza Madre Teresa de Calcuta, ubicado en la barriada de San José Obrero y donde se han pintado vallas y bancos instalados en ese espacio.

Desde el Consistorio se reconoce que estas actuaciones permiten asegurar el mantenimiento de equipamientos públicos que cumplen con una importante función social en el desarrollo del juego de los más pequeños y en la evolución de sus relaciones personales al interactuar con otros menores en entornos que han sido diseñados expresamente para el disfrute de la infancia.

Las labores de mantenimiento en estas áreas de esparcimiento libre se llevan a cabo de forma continuada, cuidando las condiciones de enclaves familiares donde los pequeños pasan su tiempo de ocio y que se convierten en lugares de participación y contacto entre los propios vecinos.

En este sentido, para favorecer la convivencia en estos elementos que son fundamentales para la ciudad, durante este mandato se han puesto a disposición de la ciudadanía parques como los de Torresoto (en cuya remodelación participaron los propios vecinos) o el de Renfurbis (en la avenida Nuestra Señora de La Paz), así como el de plaza Hauríes y otros de la zona rural ubicados en La Guareña y Las Pachecas.

Por otro lado, también ha efectuado otras tareas centradas en la reposición de acerado en mal estado y losas sueltas, actuaciones que se han desarrollado frente a la Iglesia de San Miguel y en las inmediaciones del Mercado Central de Abastos (calle Doña Blanca y travesía San Francisco de Asís). Además, se ha reparado el pavimento perimetral de rejillas en la calle Porvera.

Estas acciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad y la seguridad del pavimento en calles que son muy transitadas a diario. Al mismo tiempo, se persigue ofrecer una imagen ordenada de la ciudad con calles que presentan las mejores condiciones para comodidad de la población local y los visitantes que llegan a Jerez atraídos por todos sus atractivos, muchos de ellos localizados en el centro histórico.