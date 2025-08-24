El Complejo Hípico de Chapín, un problema para el Ayuntamiento

Las que en su día fueron una instalaciones ecuestres de primer orden, coincidiendo con su puesta de largo en Jerez de aquellos Juegos Ecuestres Mundiales de 2002, se han convertido en un problema para el Ayuntamiento. Tras la salida por la puerta de atrás de la anterior concesionaria (Osva Equitación), la llegada de savia nueva (Ganadería Alpende) invitaba a soñar a muchos de los aficionados al caballo de la zona en un futuro mejor.

Sin embargo, cuatro años después de su aterrizaje, la situación empieza a ser insostenible para muchos de sus usuarios, que han transmitido al Ayuntamiento su malestar, denunciando falta de limpieza, mantenimiento y de cuidado de los caballos.

No es algo nuevo, toda vez que hace dos años, en agosto de 2023, este mismo diario ya recogió las denuncias de antiguos usuarios (muchos de ellos optaron por marcharse y trasladar sus caballos viendo el panorama) que en su momento ya elevaron las mismas quejas a la delegación de Deportes que entonces, miró para otro lado.

El Complejo Hípico de Chapín cuenta con una superficie aproximada de 28.221,58 metros cuadrados, y fue adjudicada en juio de 2021 a la empresa Ganadería Alpende S.L, por un importe de 75.251,56 euros y un plazo de concesión de 20 años.

La instalación comprende el edificio del picadero cubierto, los boxes, el picadero al aire libre, la zona de entrenamiento en rondo y los terrenos del anexo, es decir, una superficie aproximada de 6.000 metros cuadrados.

Estado de una de las cuadras.

Su concesión finalizaba una situación complicada, ya que la anterior concesionaria, Osva Equitación, se hizo cargo de la misma en marzo de 2014 acabando con la gestión municipal de aquel enclave. Sin embargo, su labor fue cuestionada desde el primer momento, pues a las denuncias del Partido Animalista por la situación en la que se encontraban muchos de los animales allí albergados antes de finalizar 2014, se unieron una serie de críticas por parte de usuarios y en los últimos años, hasta el propio Ayuntamiento, quien llegó a reclamarles una deuda cercana a los doscientos mil euros por no abonar la luz.

El resultado de aquella controvertida concesión fue la pérdida de imagen y credibilidad de unas instalaciones que hasta entonces habían sido modélicas para la provincia, pero cuyo mantenimiento y falta de inversión las convirtió en una instalación mediocre y abandonada en todos los sentidos. Finalmente, Osva Equitación, invitada por el Ayuntamiento, abandonó las mismas a finales de 2020, abriéndose a continuación, tras la gestión de la entonces teniente de alcaldesa Laura Álvarez, una nueva licitación.

La realidad es que cuatro años de la llegada de la nueva concesionaria, las críticas siguen llegando. En una carta enviada al Consistorio, los usuarios aseguran que "es curioso que al pasear por las instalaciones ecuestres, observamos una inmensa dejadez a las afuera de estas, un amplio acervo de estiércol, que por muchos días que pasen, sigue estando allí, picaderos en mal estado, empalizados sin reponer, y una descomunal nube de polvo cada vez que propietarios, clientes o aficionados sacan a sus respetivos equinos para poderlos trabajar".

Algunas de las cuadras presentan falta de mantenimiento.

"Pero si pésimo es el estado que representa la zona externa al mismo, más pésimo es si entramos de puertas para dentro. Una vez que nos encontramos en las inmediaciones donde pernoctan los caballos y pasan la mayoría de su tiempo, podemos comprobar la falta de limpieza, la falta de dignidad y la poca profesionalidad de quien sea el encargado/a de aquellas instalaciones. No sólo se aprovechan de que sean animales, sino que también se aprovechan de los propietarios de estos. Nunca jamás llevaría a una animal bajo mi responsabilidad a unas instalaciones de esas características, que más que instalaciones, parecen un hospital robado".

Estas personas se han quejado también ante el Ayuntamiento del "aumento de las cuotas mensuales", a pesar de estar recogidas en el pliego de condiciones de la licitación. Asimismo, lamentan “el trato a clientes, que se decreta por libre albedrío de la empresa licitadora, que no prosigue las condiciones técnicas obligatorias que deben ser revisables por el Ayuntamiento de Jerez”.

De momento, el Ayuntamiento, a través del director de deportes, Juan Antonio Ceballos, ya ha recibido a este colectivo de personas, que han puesto el grito en el cielo por la situación, una situación que califican de insostenible, y han pedido al Consistorio que actúe de inmediato.