Obras de reparación en la cubierta del Museo de Osteología del Zoobotánico

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Coordinación de Servicios Públicos, está realizando una intervención en el Museo de Osteología del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez Alberto Durán, para la mejora y reparación de la cubierta de este edificio del interior del recinto, que se encontraba en mal estado de conservación debido al paso del tiempo desde su construcción y a no haberse realizado las labores de mantenimiento adecuadas hasta este momento.

Estas obras que se están acometiendo en la cubierta de este inmueble permitirán la reapertura de la instalación y la reanudación de las visitas a la interesante colección de huesos de animales salvajes y huevos que acoge el Museo de Osteología.

La actuación que se está desarrollando ha conllevado la demolición del pretil interior y el desmontaje de la cobertura de chapa que se encontraba en la cubierta existente. Igualmente, las obras han requerido el desmontaje de la mampara metálica y vidrio que rodea el inmueble y la reparación de revestimiento del mortero, entre otros requisitos previos a la reconstrucción del falso techo, la aplicación de pintura plástica, la reposición de las instalaciones afectadas y el montaje de la mampara de aluminio. El presupuesto de esta intervención asciende a 18.000 euros y el plazo de ejecución se estima que pueda ser de un mes.

La delegada de Protección Animal, Carmen Pina ha manifestado que “el Museo de Osteología es otro aliciente más del centro y un espacio de gran interés para aprender sobre la anatomía animal, accesible como parte de la visita al mismo”. Se trata de una colección permanente dentro del parque que exhibe esqueletos de animales, incluyendo ejemplares preparados por voluntarios en talleres de osteología, como un impresionante esqueleto montado de leona, y piezas de cocodrilo, hipopótamo y murciélago, permitiendo estudiar la biología y anatomía animal. La colección se ha ampliado con donaciones y es un recurso educativo importante, junto con las actividades del parque.

Asimismo, la delegada Carmen Pina ha resaltado que sigue a buen ritmo “la ejecución de un nuevo aviario para murciélagos y loros del Amazonas, que estará situado concretamente en el actual jardín existente junto a la instalación de las nutrias europeas. Esto supondrá la demolición del aviario existente en la plaza del restaurante, que se encuentra muy deteriorado por lo que se recuperará espacio y visibilidad en la zona”.

Cabe destacar que loros y murciélagos irán en el mismo espacio, pero en instalaciones en línea, separadas y acondicionadas especialmente para los mismos. Estas importantes mejoras serán realizadas a través de un convenio de patrocinio con la empresa Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados S.L, “poniéndose de manifiesto de nuevo la importancia de la figura del padrino, pues esta empresa realizará con este proyecto el apadrinamiento de loros y murciélagos. Seguimos trabajando para avanzar más aún en el bienestar animal y se sigue apostando por la conservación de la biodiversidad”, ha concluido la delegada.