Ocho personas rescatadas en un incendio en La Serrana

Ocho personas tuvieron que ser rescatadas sobre las seis de la mañana de este sábado tras declararse un incendio en una vivienda situada en la planta baja de un edificio en la calle Toná, en La Serrana. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas al Hospital General de la ciudad, aunque no presentaban heridas de gravedad, según lo informado por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

Según ha explicado esta institución, a la llegada de los efectivos el fuego se encontraba muy desarrollado y había personas atrapadas en las plantas superiores del inmueble. El ocupante del piso en el que se originó el incendio había sido rescatado previamente por agentes de la Policía Nacional, mientras que los bomberos evacuaron a otras siete personas que se encontraban en otras zonas del edificio. También formó parte del dispositivo agentes de la Policía Local.

Durante la intervención, un equipo se encargó de las labores de extinción del fuego, mientras otro se centró en el rescate de los vecinos, utilizando equipos de respiración autónoma y la autoescala para acceder a las viviendas afectadas.

Hasta el lugar se desplazaron cinco vehículos —una autobomba rural pesada (R-32), una autobomba urbana ligera (P-53), una autobomba urbana pesada (U-40), una autoescala (E-19) y un vehículo de mando (M-51)— y un total de diez efectivos. En el operativo también colaboró la Policía Local.

Aunque en un principio, se pensó que las familias afectadas por el fuego no podrían regresar a sus viviendas finalmente lo podrán hacer, según informó el Ayuntamiento de Jerez. Los Servicios Sociales Municipales están prestando atención a los afectados.