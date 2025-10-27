La ocupación hotelera de Jerez para Navidad bate todos los récords

La Navidad de Jerez volverá a ser un atractivo turístico de envergadura en la ciudad. Tanto es así que la demanda en esta época del año para visitar la localidad se equipara ya, e incluso supera, los grandes acontecimientos anuales, llámese Gran Premio de Motociclismo, Semana Santa y Feria del Caballo.

En los últimos años, Jerez ha sabido explotar al máximo una de sus tradiciones, situándose a la cabeza de los destinos nacionales en esta época del año.

El boom por la fiesta navideña de Jerez atrae anualmente a miles de visitantes, una práctica que se ha consolidado después de la pandemia, y que al margen de una importante ocupación hotelera, también ha servido para explotar el turismo de día, es decir, con excursiones que dejan a sus clientes a primera hora de la mañana en la ciudad y los recogen por la noche.

La realidad es que hoy por hoy, la Navidad es la fiesta jerezana más extensa de las que organiza la ciudad, superando con creces al Festival de Jerez, hasta hace poco el acontecimiento más duradero en cuanto a días.

En este 2025, el Ayuntamiento ya ha anunciado en su bando que el periodo de zambombas comenzará el 21 de noviembre y finalizará el 25 de diciembre, es decir, casi un mes de celebración. Sí que es verdad que el punto álgido de estas son habitualmente los fines de semana y el puente de la Inmaculada, un puente que atraerá a miles de visitantes a Jerez.

A día de hoy, y a falta de algo menos de un mes para que se pulse el botón de encendido del alumbrado y arranque oficialmente la Navidad en Jerez, sorprende que desde ese mismo fin de semana, del 21 al 23, los hoteles de la ciudad ya se encuentran a un elevado porcentaje de ocupación, si bien es cierto que en esta primera fecha todavía se encuentran hoteles y a buen precio.

La situación se complica en el fin de semana del 28 al 30, pues la oferta hotelera se reduce considerablemente y el precio de la habitación por noche crece bastante. Así, de los 130 euros de media que suele costar una noche de hotel en Jerez, se pasa a los 180 euros o más.

Pero sin lugar a dudas, el punto de inflexión será una vez más el puente. La ciudad finalizó el del año pasado con un porcentaje de ocupación hotelera del 96%, según los datos ofrecidos a posteriori por Horeca, una situación que se repetirá este año.

Poca es la oferta que encontramos en estas fechas para alojarse en Jerez, ya que “la gente suele cogerlo ya de año en año”, reconoce Mari Paz Ramos, co-fundadora & Directora de vacacional de la agencia jerezana de viajes NuriPaz. “La gente sabe que hay demanda y no le importa reservar con tanto tiempo de antelación”.

Hoy por hoy, las escasas opciones que se pueden encontrar, proponen noches de hotel a una media de más de 300 euros en establecimientos de cuatro y cinco estrellas, una escasez y unas cifras que se trasladan también a los apartahoteles y apartamentos turísticos de la ciudad. Apenas hay, y muy caros.

En la plataforma AirBnb, muy utilizada actualmente, se encuentran todavía algunas opciones razonables (las menos), en apartamentos con 188 euros por noche, ya que lo habitual, como en el resto de instalaciones turísticas, es que la media por noche esté en torno a los 300 euros.

A partir de esa fecha, en los fines de semana del 12 al 14 de diciembre y del 19 al 21, los precios y las posibilidades para alojarse recobran cierta normalidad pues además de una oferta amplia, se puede encontrar habitación en hoteles de calidad en torno a los 150 euros de media la noche.

Excursiones de uno y varios días

Si consultamos redes sociales e internet, comprobamos que la oferta para desplazarse a Jerez desde el 22 de noviembre se antoja elevada.

Lo normal en muchos de los casos, es viajar en autobús y pasar el día en la ciudad, aunque también las hay que ofrecen varios días de estancia e incluso zambombas privadas. No faltan, dada la escasez de hoteles, las que promueven el viaje a Jerez pero la estancia en localidades próximas como Chipiona, Arcos o Sanlúcar.

En cuanto a los precios, un día completo con viaje en autobús cuesta entre los 18 y los 25 euros, aunque existen opciones más completas que también ofrecen almuerzo, guía y hotel en Arcos por 215 euros, e incluso algunas que añaden entradas para el Museo del Belén.

En cuanto a la procedencia, la variedad es amplia, pues encontramos viajes realizados desde zonas próximas como Huelva, Córdoba o Sevilla, hasta otras más lejanas como Extremadura.

Otra de las curiosidades de esta Navidad en Jerez la encontramos en el aparcamiento habilitado para autocaravanas que anuncia en redes Autocaravanas ‘la kombiperfecta’ y que según explican, está situado en el casco antiguo, junto a la zona de la Catedral.