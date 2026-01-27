La oficina de Aquajerez permanecerá cerrada este viernes por cambios informáticos
El Centro de Atención Telefónica al cliente tampoco estará operativo para hacer gestiones, aunque si para comunicar averías
Estas son las carreteras afectadas por la lluvia en la provincia de Cádiz
Aquajerez, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Agua de la ciudad, informa que, debido a cambios en los sistemas informáticos de gestión del servicio, se ve en la obligación de cerrar la oficina de atención al público el próximo viernes 30 de enero durante todo el día.
La compañía va a realizar una desconexión total de los programas informáticos que venía utilizando hasta ahora para finalizar el proceso de migración que viene desarrollando desde hace varios meses a un nuevo sistema.
Esto impide realizar cualquier gestión al no estar disponibles las bases de datos, por lo que no se puede pagar recibos ni hacer ningún otro trámite o consulta.
Esta desconexión también afecta al Centro de Atención Telefónica, que tampoco estará operativo para hacer gestiones desde el jueves 29 de enero a las 13’00h hasta el lunes 2 de febrero a las 08’00h. Si estará disponible para comunicar AVERÍAS en el número de teléfono gratuito habitual (900 810 102). Estas averías serán atendidas con normalidad por el equipo técnico de Aquajerez.
Aquajerez lamenta las molestias que estas circunstancias puedan causar a sus clientes y les ruega comprensión ante un cambio que mejorará la gestión diaria y el servicio prestado a todos los ciudadanos de Jerez.
