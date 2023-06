Nueva oficina técnica en Jerez para asesorar a los vecinos de La Asunción

El Ayuntamiento de Jerez ha acondicionado ya una oficina en el centro cívico Las Delicias, en la barriada de La Asunción, para ofrecer asesoramiento técnico y todo el respaldo administrativo para agilizar la justificación en plazo del primer 50% de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para la rehabilitación de las viviendas.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, expresaba el pasado viernes a vecinos y vecinas el compromiso municipal de facilitarles el asesoramiento técnico necesario, anunciándoles la apertura de esta oficina en el encuentro mantenido para trasladarles un mensaje de apoyo y colaboración municipal, ante la incertidumbre mostrada por familias de la barriada.

García-Pelayo ha recordado que “esto arranca de una reunión que mantuvimos el viernes por la noche Agustín Muñoz, Jaime Espinar y yo con los vecinos afectados, estaban muy preocupados porque este viernes es el último día para presentar las facturas y justificaciones en relación con el primer 50% de las subvenciones, y eso les posibilitará recibir la segunda aportación”.

En este sentido, la alcaldesa ha reiterado que “lo que queremos ni más ni menos es colaborar con ellos, porque entendemos que el ritmo de justificaciones que se estaba produciendo era un poco lento. Sí queremos agradecer a los presidentes de los bloques y a los vecinos lo que se están implicando. Lo que no tenía sentido era no echarles una mano”.

La regidora ha recordado que “la obligación de justificar es de los vecinos, nosotros hemos detectado que había un problema por esa lentitud, "no queremos ningún perjuicio para los vecinos, de ahí la apertura de esta oficina y facilitarles técnicamente que se puedan cumplir los plazos, no dejarlos solos en esta aventura. La rehabilitación de la barriada de La Asunción es un proyecto muy importante, lleva una dotación económica muy importante que destina la Junta de Andalucía, y tenemos que estar atentos no solo para justificar sino para que los vecinos se sientan satisfechos con las obras y con el esfuerzo aportado por las Administraciones”.

Las delegadas de Vivienda, Belén de la Cuadra, e Inclusión Social, Yessika Quintero, han visitado este lunes esta oficina, para coordinar con el personal técnico de ambas delegaciones y de la empresa municipal Emuvijesa, la puesta en marcha de un servicio con el que se pretende facilitar al máximo a vecinos y vecinas la tramitación necesaria y el cumplimiento de plazos establecidos en la orden que regula estas subvenciones.

La alcaldesa ha agradecido a los técnicos de Emuvijesa su disposición y esfuerzo por el trabajo realizado.