"Olivar de Rivero no puede seguir siendo un barrio olvidado"
La proliferación de roedores, el asfaltado de calles y la mejora de la limpieza son algunas de las demandas que han trasladado los vecinos al PSOE de Jerez
Icovesa, una barriada de Jerez "en la UCI" y entre puntales
El PSOE de Jerez ha asegurado en una nota de prensa que "los vecinos de Olivar de Rivero alertan del deterioro progresivo del barrio, una situación que afecta directamente a su calidad de vida y que evidencia una clara falta de atención del gobierno de Pelayo". Entre las principales demandas vecinales, según los socialistas, se encuentran "la limpieza generalizada de calles y espacios públicos, así como la poda adecuada del arbolado, actualmente insuficiente y mal planificada, lo que genera problemas de suciedad, inseguridad y riesgo para peatones y vehículos".
Asimismo, la formación se hace eco de que los vecinos reclaman "el asfaltado de diversas calles, que presentan un notable estado de degradación, con baches y firmes en mal estado, así como la retirada de tocones de árboles, que permanecen en la vía pública sin señalizar y suponen un peligro evidente, especialmente para personas mayores, menores y personas con movilidad reducida".
Otra de las preocupaciones trasladadas al PSOE es "la proliferación de roedores, por lo que solicitan campañas periódicas y eficaces de desratización, que garanticen unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en todo el entorno del barrio". De manera concreta, los vecinos les han trasladado a los concejales socialistas la necesidad de "una actuación urgente en los acerados de la calle Al-Hakam, cuyo deterioro dificulta gravemente el tránsito peatonal y suponen una barrera para la accesibilidad". A ello se suma "la necesidad de mejorar la seguridad vial en la intersección próxima a la avenida Olivar de Rivero, mediante la instalación o adecuación de un semáforo, en un punto con tráfico intenso y riesgo para conductores y peatones".
“Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que estas demandas son justas, razonables y prioritarias, y lamentamos que, una vez más, un barrio tenga que alzar la voz para reclamar servicios básicos que deberían estar garantizados. Por ello, exigimos al equipo de gobierno municipal que escuche a los vecinos, deje de mirar hacia otro lado y ponga en marcha un plan integral de actuaciones que dé respuesta real y efectiva a las necesidades de Olivar de Rivero”, añade José Antonio Díaz. Por todo ello, el PSOE "seguirá defendiendo un modelo de ciudad equilibrada, cohesionada y justa, donde todos los barrios reciban la atención que merecen y donde el mantenimiento urbano, la accesibilidad y la seguridad no dependan del código postal. Olivar de Rivero no puede seguir siendo un barrio olvidado".
