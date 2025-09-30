La Policía Nacional detiene a dos personas e interviene armas y drogas tras una gran operación en la zona sur de Jerez

La Policía Nacional de Jerez ha puesto en marcha desde el pasado martes 16 de septiembre de 2025, la denominada “Operación Recovery Sur”, un dispositivo especial de seguridad desarrollado en puntos muy específicos de la zona sur de la ciudad.

Este operativo policial se ha despleagos principalmente en la barriada de la Constitución (conocida como el MOPU); vía pública, edificios de viviendas y sus zonas comunes, en las Plazas Teresa de Jesús y Pintor Carlos González Ragel, y continuará activo el tiempo que se estime necesario.

La acción policial se puso en marcha como respuesta a los altercados puntuales registrados en los últimos días en la zona, que incluyeron reyertas y rencillas entre residentes, algunos de ellos dirigidos incluso contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contra los que fueron arrojados piedras, adoquines y botellas desde gran altura cuando acudían para solventar los enfrentamientos o para realizar alguna actuación policial concreta.

El objetivo ha sido reforzar la presencia policial, restablecer la normalidad y garantizar la seguridad de los vecinos

Durante la operación se realizaron inspecciones en varios bloques de viviendas, donde se localizaron conexiones irregulares en la red eléctrica, en las azoteas se intervinieron plantas de marihuana, lámparas de cultivo, piedras, un arco compuesto y flechas, así como otros objetos peligrosos, que fueron retirados para impedir su uso en actividades ilícitas.

En el transcurso de los controles se detuvo a dos personas y se intervinieron armas y drogas

Durante el despliegue, los agentes nacionales y locales establecieron varios filtros de seguridad en distintos accesos a la barriada de la Constitución y zonas aledañas, con el objetivo de detectar posibles infracciones y prevenir la comisión de delitos.

Fruto de estos controles hasta el día de hoy se han identificado 136 personas y se han comprobado 67 vehículos, lo que permitió la detención de una persona como presunto autor de un delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento y otra por un delito contra la seguridad vial, se instruyeron sanciones a 18 conductores por carecer del seguro obligatorio, procediéndose a la retirada de los vehículos por la grúa municipal, y otras 75 denuncias por circular sin la necesaria Inspección Técnica de Vehículos.

Se han sancionado y retirado droga en la vía pública a 12 personas y se han retirado 3 armas blancas, también se han localizado, recuperado y entregado a sus legítimos propietarios dos turismos que habían sido robados, se han retirado dos perros peligrosos a sus dueños, por tenerlos en la vía pública, careciendo de chip identificativo, sin correa y sin las necesarias medidas sanitarias y se han llevado a cabo el desmantelamiento de 112 enganches ilegales a la red eléctrica.

En el transcurso del operativo se ha contado con la participación de agentes UPR de la Comisaría Provincial de Cádiz y de El Puerto de Santa María y de la Policía Local de Jerez, que colaboró activamente en el desarrollo de los controles y la aplicación de la normativa de tráfico y de protección animal.

Asimismo, personal técnico de Endesa se unió a la operación para proceder a la desconexión de acometidas ilegales y reforzar la seguridad de las instalaciones eléctricas de la zona.

La Policía Nacional mantiene su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y continuará desplegando dispositivos de seguridad destinados a combatir el delito y garantizar la convivencia.