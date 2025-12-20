Opinión: Alcohol y zambomba

En estos días, la controversia en torno a las zambombas jerezanas ha desatado un debate que revela algo más profundo: el consumo desmesurado de alcohol en espacios públicos. Las zambombas, en las que el consumo de alcohol es central, generan tanto beneficios como inconvenientes.

El turismo, el flamenco y la tradición vinícola son pilares económicos de Jerez. Pero la celebración invasiva de estas festividades genera quejas por sus daños colaterales: vómitos, olores desagradables y comportamientos inapropiados en la vía pública.

Encendidos debates en redes y en prensa se centran en la protección de la fiesta, pero se obvia la necesidad urgente de regular y concienciar a la sociedad sobre el exceso de consumo de alcohol en estos eventos. Las restricciones al tabaco, bien recibidas por la sociedad, demuestran que es posible equilibrar hábitos sociales, tradición y salud.

Una regulación eficaz sobre el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente durante las zambombas organizadas y/o amparadas por el propio ayuntamiento, no significa ir en contra de la tradición, sino fomentar una cultura responsable y libre de alcoholismo.

Jerez, candidata a ser capital cultural europea 2031, sería un ejemplo al ser el primer municipio con una normativa reguladora que logre un ambiente más saludable y respetuoso.