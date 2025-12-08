La Orden de Santa Bárbara celebra un emotivo y solemne acto en La Merced

Este domingo, 7 de diciembre, han tenido lugar los actos organizados por la Orden de Santa Bárbara, en honor de la Patrona de Artilleros, Bomberos, Artificieros, Mineros, Electricistas y Campaneros. La jornada comenzó con una izada de bandera en la plaza de la Merced, presidida por el delegado Antonio Real y el Coronel de Artillería Manuel Cuello, al son del himno nacional.

Posteriormente se desplazaron los asistentes al interior de la Basílica Mercedaria, donde se celebró eucaristía solemne, presidida por el Capellán Castrense del Tercio de Armada de San Fernando, y amenizada por el coro San Pedro Nolasco. En la Acción de Gracias, se acogió por parte la Orden a los nuevos Caballeros y Damas de la misma, y se nombró Caballero Honorífico al Capitán de Navío Juan Antonio Aguilar Cavanillas. Se finalizó la eucaristía con 'La Muerte no es el final' y el himno de Artillería. Al final del acto se ofreció un Jerez de Honor, "donde se brindó por el primer soldado español, Su Majestad el Rey".