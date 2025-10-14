La Orden de Santa Bárbara presenta en Jerez los actos que organizarán en honor a la Armada Española

La Orden de Santa Bárbara presenta este martes 14 de octubre el cartel de los actos que se organizarán próximamente en honor de la Armada Española.

El cartel ha sido preparado con motivo del Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen de Jerez y será presentado por la comisaria de estos actos, la Doctora en Historia e Historia del Arte, Dama Honorífica de la Orden, María Fidalgo Casares.

Fidalgo Casares es asesora artística de Ferrer Dalmau y recientemente ha sido premiada con el Premio Nacional de Periodismo "Ortega Munilla" de manos de la Ministra de Defensa., Margarita Robles.

Los actos a presentar serán una exposición y cuatro conferencias, que se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre, todos dedicados a la Armada Española.

Dicha presentación será a las 12:00 horas de este martes 14 de octubre en la Basílica del Carmen Coronada de Jerez de la Frontera (Plaza del Carmen, 1).