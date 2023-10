"Ya está bien de echarle siempre la culpa a los profesores"

Los incidentes ocurridos en el IES Elena García Armada el pasado jueves, con el apuñalamiento de cinco personas, tres docentes y dos alumnos, siguen provocando testimonios y mensajes desde distintos ámbitos.

En esta ocasión se trata de la orientadora Mercedes García Peláez, del IES Mariana Pineda de Dos Hermanas, quien a través de las redes sociales ha puesto de manifiesto la situación por la que pasan los claustros docentes de muchos centros educativos de Andalucía.

La orientadora lamenta que se siga culpabilizando "a los centros de todo lo que ocurre como consecuencia de que las administraciones no están cumpliendo con sus funciones". En este sentido reconoce que tanto "los colegios como los institutos de Andalucía estamos trabajando con falta de recursos y con problemáticas muy graves. Y si avisamos de lo que ocurre, claro que informamos, avisamos y rogamos, pero no nos escuchan, ni mandan personal suficiente. Están más ocupados en pelear entre ellos por conseguir ganancias políticas y cuando ocurre algún incidente, de forma cobarde y deshonesta difaman a los docentes".

La docente recuerda que "las profesoras y profesores están trabajando con 30 alumnos y alumnas, a veces con 36 y 37", algo que supera con creces la ratio. Asimismo, asegura que "las orientadoras y orientadores estamos atendiendo a poblaciones de 500 personas (solo alumnado) con sus respectivos 1000 padres y madres, a los cuales también atendemos, acompañamos y a veces incluso soportamos porque están desbordados y descargan toda su angustia en nosotras y nosotros".

Considera además que "los especialistas de Educación Especial están atendiendo con angustia a 30 ó 40 alumnos en sesiones de media hora. En los centros los chicos y chicas que precisan profesionales de integración social tienen que soportar tenerlos dos o tres veces por semana. Los días restantes sus visitas al servicio o sus actividades de autonomía no se pueden desarrollar".

Además, denuncia que "los equipos directivos están asumiendo funciones que no les corresponden y salvando las vergüenzas de un sistema que no se ocupa de la educación. Los centros docentes estamos sirviendo de catalizadores de los problemas de la sociedad actual. Y damos la cara cada día, cualquiera puede dirigirse a nuestros coles e institutos y faltarnos el respeto. A los despachos de los gestores de las administración no se puede acceder nunca y si se consigue es a través de citas previas con calendarios de espera de meses".

Mercedes García Peláez lamenta también que "cuando ocurren incidentes de este tipo no tenemos acceso a un micrófono en una cadena de televisión. No podemos expresar nuestra opinión. Por eso yo hoy, al menos quiero desahogarme y lo hago desde aquí.Los centros educativos hemos dado la cara siempre. Atendimos de forma presencial durante la pandemia mientras aún hoy día en administraciones y consejerías hay que pedir cita para ser atendidos. Estamos haciendo funciones de todo tipo (de profesores, de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores, de confidentes, de agentes de prevención de consumo de drogas, de agentes de prevención de problemas de salud, de violencia de género) como consecuencia de la falta de recursos porque la Administración se gasta nuestro dinero en otras cosas. Y estamos exponiendo incluso nuestra vida en situaciones de riesgo. Y esto no es excepcional. Pasa más de lo que sale en las noticias".

Por último, señala que "lo que ha ocurrido en Jerez es un incidente de los que salen en la tele, pero muchos otros incidentes, que ocurren todos los días en los centros no salen. Mi centro también esta sufriendo esa problemática. Yo personalmente puedo ser agredida en cualquier momento por un alumno con nombre y apellido, que precisa ayuda urgente y del cual la Administración educativa y de salud tiene información desde hace tres cursos. Sí, lo saben, lo saben y no actúan. Y es muy fácil cargar contra nosotras y nosotros y seguir creando en la sociedad una mala imagen nuestra. Y si avisamos, mandamos informes a inspección, abrimos protocolos de acoso, de absentismo, hacemos miles de tutorías. Estamos asfixiados con protocolos y burocracia que no sirve para nada, puesto que la Administración no actúa, no nos atiende".